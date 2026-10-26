Vance se debilita a tormenta tropical, pero mantiene lluvias y oleaje elevado en México

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- El huracán Vance se debilitó este lunes a tormenta tropical frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene el riesgo de lluvias fuertes, inundaciones y deslaves en cinco estados del oeste y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 555 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en Jalisco.

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Además, registra vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, y avanza hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

Pese a su debilitamiento, la circulación del fenómeno provocará lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora y oleaje de tres a cuatro metros en las costas de Colima y Michoacán.

En los litorales de Jalisco y Guerrero se esperan rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, así como olas de dos a tres metros de altura.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

El domingo, cuando Vance todavía era un huracán de categoría, el Gobierno mexicano anunció un plan preventivo para coordinar acciones de seguridad en los estados del Pacífico expuestos a sus efectos.

En aquel momento, el ciclón presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, aunque las autoridades ya anticipaban su debilitamiento.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre. EFE