Trump dice "respetar" a Libia 24 horas después de llamarlo "país de mierda"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo "respetar" a Libia, saliendo al paso de la polémica que él mismo generó en la víspera al tachar de "países de mierda" a Libia, Yemen, Somalia y Haití, en el marco de un mitin republicano en el que quiso criticar las políticas migratorias de la oposición demócrata estadounidense.

"(El senador demócrata) Jon Ossoff promovió personalmente un proyecto de ley para traer a oleadas de migrantes provenientes de países plagados de terrorismo, como Libia, Yemen, Haití y Somalia. ¿Recordáis cómo los llamé? Países de mierda", declaró Trump el sábado en un acto de campaña celebrado en Georgia en preparación para las elecciones de medio mandato que Estados Unidos afronta el próximo martes 3 de noviembre.

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24 horas después, en cambio, el magnate inmobiliario ha asegurado que su Administración "respeta al pueblo libio", al que ha calificado en redes sociales como "orgulloso, resiliente y hospitalario y merecedor de paz y prosperidad". Al hilo, ha incidido en la "asociación sólida y duradera en la lucha contra el terrorismo, fundamentada en nuestro éxito histórico conjunto al derrotar a Estado Islámico en Libia", y destacando "los sacrificios que los valientes libios hicieron luchando contra Estado Islámico, el enemigo común de nuestros dos pueblos".

De todos modos, ha defendido que "Libia no puede seguir siendo un corredor para la migración ilegal", un escenario que, a juicio del inquilino de la Casa Blanca, "debe terminar ahora".

Asimismo, ha agregado en su mensaje un llamamiento a la unificación de Libia, dividida entre el Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y las autoridades paralelas del este del país, que llevan enfrentadas desde la guerra civil que sacudió el país norteafricano después de la muerte en 2011 del líder libio Muamar Gadafi.

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"Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de nuestra relación bilateral, el apoyo a la tan esperada unificación de Libia y de sus instituciones, y el respaldo al pueblo libio en su transición hacia unas elecciones nacionales exitosas (...) ¡Quiero que se unan, recuperen su soberanía y alcancen el futuro pacífico y próspero que merecen!", ha expresado Trump.

LIBIA, UNIDA EN RECHAZO A TRUMP

Unidas han estado, de hecho, las facciones libias en su rechazo a las declaraciones de Donald Trump, contra quien han arremetido tanto el Gobierno libio con sede en Trípoli como el Consejo Presidencial y las autoridades con sede en Bengasi, incluido Sadam Haftar, hijo del mariscal libio y 'hombre fuerte' del este de Libia, Jalifa Haftar, y 'número dos' de las fuerzas leales al mismo.

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La medida más clara ha sido la tomada por el Ministerio de Exteriores de Trípoli, que ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Libia, Inga Heemink, a la sede de la cartera "con el fin de transmitir su protesta ante las declaraciones ofensivas dirigidas contra Libia y su pueblo, así como para entregarle una nota oficial de protesta en la que se solicita una aclaración formal sobre dichas declaraciones y la adopción de medidas correctivas para subsanar la ofensa causada", tal y como recoge la nota difundida por el propio Ministerio.

"El Ministerio reafirma que el Estado de Libia, en su calidad de Estado soberano, rechaza cualquier declaración que menoscabe la dignidad de su pueblo o su reputación, o que involucre a Libia y a sus ciudadanos en disputas electorales y cálculos políticos internos", ha agregado la cartera diplomática.

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BENGASI AFIRMA QUE TRUMP HA CRUZADO UNA 'LÍNEA ROJA'

Desde Bengasi, el gobierno paralelo ha emitido una declaración en la que "expresa su rechazo absoluto, su condena y su enérgica denuncia" de las declaraciones de Trump, que ha considerado "una violación inaceptable de las exigencias de responsabilidad política y diplomática, así como del respeto debido a la soberanía de las naciones".

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"La dignidad de su pueblo constituye una 'línea roja' que no permitiremos que nadie traspase, sin importar el origen del insulto ni el cargo que ocupe el responsable", ha manifestado el primer ministro designado por las autoridades del este de Libia, Osama Saad Hamad, que ha remarcado que "Libia es una nación demasiado grande como para ser reducida a comentarios pasajeros o convertida en objeto de burla en el marco de disputas electorales".

Asimismo, ha considerado "irónico que tales insultos provengan del presidente de un estado relativamente joven en términos históricos, fundado a través de sucesivas oleadas de migración de diversos pueblos, cuando van dirigidos a una nación cuyas civilizaciones remontan sus raíces a miles de años".

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"En consecuencia, el Gobierno libio insta a Donald Trump a retractarse inequívocamente de sus declaraciones ofensivas y a presentar una disculpa formal y explícita ante el Estado y el pueblo de Libia, acorde con la gravedad del agravio y con las exigencias de respeto mutuo entre las naciones", incide el comunicado, que defiende tal exigencia como "un derecho soberano y nacional al que no es posible renunciar ni eludir". "Libia respeta a todos, pero no tolera insultos de nadie", agrega, remarcando que "ofrecer disculpas por un insulto es una responsabilidad, y retractarse de tales declaraciones resulta imperativo".

Asimismo, Sadam Haftar ha tachado las palabras del presidente estadounidense de "ofensivas (...), censurables e inaceptables". "Ni los debates electorales ni las consideraciones políticas internas pueden justificar que se insulte a países y pueblos o se menoscabe su dignidad", ha incidido en una publicación en redes en la que defiende que "Libia es un Estado independiente y soberano, y su dignidad nacional está por encima de cualquier otra consideración". "No podemos aceptar que sea objeto de abusos o menosprecio bajo ninguna circunstancia ni con ninguna justificación política", ha remarcado.

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EL CONSEJO PRESIDENCIAL BUSCA UNA DISCULPA Y UNA RECTIFICACIÓN

A su vez, el Consejo Presidencial libio, ha rechazado también "categóricamente" las declaraciones de Trump, que ha calificado como "una transgresión inaceptable y una afrenta a la dignidad de una nación que no tolerará ser tratada con desprecio ni utilizada como moneda de cambio para fines políticos, independientemente de su origen o de la motivación que las impulse".

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"Si bien el Consejo Presidencial reconoce la larga relación existente entre Libia y los Estados Unidos, sostiene que la amistad entre naciones solo puede mantenerse mediante el respeto mutuo", ha indicado el órgano, afirmando haber instruido a Exteriores "para que convoque al jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en Libia, a fin de transmitir una protesta formal y clara respecto a estas declaraciones".

Por último, el Consejo ha aclarado que "seguirá abordando este asunto a través de los canales diplomáticos" de conformidad con "sus responsabilidades nacionales" y las normas internacionales establecidas a fin de "obtener una disculpa explícita, una rectificación de lo sucedido y el restablecimiento del respeto mutuo que debe regir las relaciones entre ambos países".