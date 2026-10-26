Expresidente Manuel Zelaya felicita a Lula y dice que su victoria "trasciende fronteras"

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Tegucigalpa, 25 oct (EFE).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya y coordinador general del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su cuarta victoria electoral, que calificó como un triunfo que "trasciende fronteras".

"Gracias, Ignacio (Inácio) Lula da Silva. Un obrero que, con su coherencia y honestidad logra una cuarta victoria que trasciende fronteras cuando los pueblos del mundo celebran la derrota del fascismo", escribió Zelaya en un mensaje en redes sociales.

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Zelaya, esposo de la expresidenta hondureña Xiomara Castro (2022-2026), concluyó su publicación con expresiones de respaldo al gobernante brasileño: "¡Viva Brasil! ¡Viva Lula!".

La relación entre ambos políticos se remonta al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando Lula condenó la destitución de Zelaya, en medio de una crisis política por su propuesta de convocar una consulta popular sobre reformas constitucionales, rechazada por sus detractores por considerarla ilegal.

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Tras ser derrocado, el exgobernante hondureño permaneció durante cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, antes de trasladarse junto a Castro, a República Dominicana, el 27 de enero de 2010.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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El presidente brasileño asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país. EFE