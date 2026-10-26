Rusia espera mantener la cooperación con Serbia y Ucrania aplaude el "nuevo capítulo" tras la caída de Vucic

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Las autoridades de Rusia han señalado este lunes que esperan mantener la cooperación con Serbia, aliado clave en la región de los Balcanes, tras el triunfo en las elecciones legislativas anticipadas de la Liga de Estudiantes y la caída del hasta ahora presidente Aleksandar Vucic, mientras que Ucrania ha aplaudido "nuevo capítulo" que se abre en el país.

"En cuanto a la nueva fuerza política que llegará al poder tras las elecciones, queremos expresar nuestra esperanza de que sus acciones estén orientadas de forma constructiva al desarrollo de las relaciones", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

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En este sentido, ha apelado a esta nueva fuerza política para que "comprenda que la cooperación con Rusia redunda en beneficio de Serbia", incidiendo en que el vínculo es "beneficioso" para el país balcánico.

"Por nuestra parte, tenemos la intención de seguir haciendo todo lo posible para fomentar el desarrollo de las relaciones con Belgrado", ha señalado, llamando a que las nuevas autoridades serbias sean recíprocas en este acercamiento.

UCRANIA SEÑALA EL NUEVO CAPÍTULO QUE SE ABRE EN BELGRADO

Enfrente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido el cambio de rumbo tomado por Serbia poniendo fin a la hegemonía del Partido Progresista Serbio de Vucic, en el poder desde 2014, y que ha sido un aliado clave del Kremlin también durante la guerra a gran escala lanzada contra Ucrania en 2022.

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"Se han producido cambios en Serbia: la victoria de la Lista Estudiantil. Y esto supone, sin duda, un nuevo capítulo en la historia del país y de su pueblo. Deseamos a Serbia éxito, un desarrollo real y unas relaciones cordiales con la comunidad europea", ha incidido el presidente ucraniano.

Zelenski ha reivindicado el "respeto" hacia el "pueblo, el Estado y la independencia" ucraniana y subrayado que celebrará los "logros comunes".

"Estamos dispuestos a seguir ampliando nuestra cooperación, ojalá se hagan realidad todas las buenas esperanzas del pueblo serbio", ha subrayado.

La iniciativa estudiantil, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con casi el 52% de los votos, más de doce puntos por encima de la coalición liderada por Vucic.

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El hasta ahora presidente ha achacado su derrota a la "revolución" puesta en marcha con "apoyo directo de países europeos" y del "estado profundo estadounidense", contrario, según él, al presidente Donald Trump.