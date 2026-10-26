Reducir agencias, abrir a externos altos cargos y más IA, entre propuestas de expertos para reforzar Bruselas

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El grupo de expertos mandatado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para revisar el funcionamiento de la institución comunitaria ha presentado este lunes un paquete de nueve recomendaciones para mejorar su gestión que pasan, entre otros, por revisar el papel de las agencias europeas descentralizadas en los países de la UE para plantear su reducción, así como otros cambios para reforzar el peso de la institución como abrir a candidatos externos puestos de alta dirección, un mayor uso de la Inteligencia Artificial (IA) y simplificar procesos internos.

"Nuestro análisis ha revelado que la Comisión cuenta con una profunda experiencia y con personal altamente motivado y comprometido, pero sus estructuras no están diseñadas para aprovechar al máximo esa experiencia. Algunos de sus procesos resultan excesivamente pesados y, en ciertas áreas, sería deseable una mayor disposición a asumir riesgos", ha resumido la exsecretaria general de la institución y directora del grupo de expertos, Catherine Day.

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En una comparecencia sin preguntas, acompañada por la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y por el comisario de Presupuestos, Piotr Serafin, Day ha abogado por que la institución comunitaria ponga en marcha una reforma que permita la "redefinición de su propósito, estableciendo sus valores fundamentales", con el objetivo de afianzar el "sentido de colaboración al servicio de la UE" tanto a nivel político como de la administración de la Comisión.

A excepción de la revisión del papel de las agencias y otra recomendación dirigida a reformular la función de la Secretaría General como un "centro estratégico, dos cambios que requerirían negociaciones con el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo, el resto de propuestas podrían ser puestas en marcha directamente por la Comisión Europea sin necesidad de más procesos; si bien Day ha aclarado que no promueven reformas inmediatas, sino que el grupo de expertos plantea una reflexión durante los casi tres años que restan de legislatura para dejar en manos de la siguiente Comisión las decisiones y medidas concretas.

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En todo caso, Bruselas examinará la contribución de los expertos y, junto a otras aportaciones del funcionariado de la Comisión, trabajará para presentar de aquí a finales de año propuestas para simplificar y agilizar el funcionamiento de la institución.

En este sentido, Serafin ha asegurado contar sobre esta base con un mandato suficiente para "emprender cambios de gran alcance", mientras que Von der Leyen ha defendido la revisión "a gran escala" porque en el contexto geopolítico actual "Europa necesita ser rápida, sencilla y eficaz".

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Entre las claves de la reflexión de los expertos figura la revisión de las agencias descentralizadas en distintos puntos de la geografía europea para determinar si sus mandatos siguen siendo efectivos y analizar "posibles fusiones --totales o parciales-- y, cuando proceda, la supresión de algunas de ellas", según recoge el documento hecho público este lunes.

El análisis señala el "aumento constante de su número, costes y dotación de personal", pese al reducido tamaño de varias de estas agencias, al tiempo que apunta la conveniencia de tener en cuenta el "impacto transformador" de la IA para estas agencias. Según los datos recogidos en el informe, la UE cuenta con 35 agencias, dotadas con un presupuesto anual total de 3.000 millones de euros y que da empleo a más de 15.000 personas; además de contar con otras seis agencias ejecutivas dotadas con 420 millones de euros y una plantilla de 3.305 trabajadores.

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El grupo de alto nivel recomienda también abrir la selección de determinados puestos de alta dirección a "candidatos externos", con el objetivo de "aportar nuevos talentos y perspectivas a la organización", aunque advierte de que una vez seleccionados deberán recibir apoyo estructurado para controlar el marco interinstitucional y adaptarse cuanto antes a la cultura organizativa de la Comisión. Además, plantean que la idea de abrir los procesos a candidatos exteriores e introducir mayor "flexibilidad" en los procesos de selección no sólo se aplica a posiciones de alta dirección.

Otras ideas de los expertos que Bruselas valorará ahora es favorecer el concepto de "una sola Comisión", en el sentido de que no se observen las direcciones generales como departamentos separados, sino que se apuesta por la colaboración, la flexibilidad y los resultados, por ejemplo pasando del enfoque de propuestas por departamento a expedientes transversales para el desarrollo de toda propuesta legislativa o política de relevancia.

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Asímismo, piden redefinir el rol de la Secretaría General para que pueda actuar como un "centro estratégico" que conecte directamente el nivel político y el administrativo, que decida sobre las prioridades; al tiempo que plantean que se establezca anualmente una fase de "despriorizar" determinadas normas, de manera que se reduzca la acumulación de "leyes obsoletas y la carga burocrática del sistema".

Garantizar que se cumple la obligación de movilizada para los altos cargos cada cinco años, que ya existe pero se incumple en un gran número de casos, o redefinir las oficinas de la Comisión Europea en cada capital de los 27 para que se conviertan en "recursos estratégicos esenciales" son otras de las propuestas sobre la mesa.

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