Rafa Nadal participará en el MGM Slam, una exhibición en Las Vegas el próximo 28 de febrero de 2027

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El extenista español Rafa Nadal anunció este lunes que participará en un partido de exhibición en el MGM Slam de Las Vegas (Estados Unidos), que se disputará el 28 de febrero de 2027, después de haber aparecido este octubre por primera vez en la pista desde su retirada en la Rafa Nadal Academy.

"Tengo muy buenas memorias de 2024 jugando en Las Vegas. La atmósfera y los fanáticos fueron increíbles. Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027 y estoy muy ansioso de volver a competir en el MGM Slam. Nos vemos pronto en Las Vegas", expresó Nadal en un vídeo publicado en sus redes sociales.

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Así, el mallorquín volverá a las pistas en el 'MGM Slam Presented by Capital One' en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el próximo 28 de febrero de 2027. Será la segunda vez desde su retirada en 2024, después de que lo hiciera hace tres semanas en un partido de exhibición por el décimo aniversario de su academia, Rafa Nadal Academy.