Presidente dominicano felicita a Lula por su reelección y hace votos por más integración

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Santo Domingo, 25 oct (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó este domingo una felicitación a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección para un cuarto mandato y dijo que espera que sigan trabajando por la integración regional.

"Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", manifestó Abinader en su cuenta de X.

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El mandatario dominicano también extendió su "saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa" de este domingo.

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. EFE