Miles de personas protestan contra el Gobierno en Albania por decimocuarto día consecutivo

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Miles de personas han vuelto a salir a la calle este lunes en Albania por decimocuarto día consecutivo para protestar contra el Gobierno y exigir la dimisión del primer ministro, Edi Rama, en el marco de unas manifestaciones que están lideradas por grupos estudiantiles y partidos opositores.

A pesar de los enfrentamientos con la Policía, que ha recurrido al uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grandes grupos concentrados en la capital del país, Tirana, los manifestantes han asegurado que "no van a recular" y han seguido adelante con sus demandas.

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Los organizadores, que ya cuentan con el apoyo de diversos sectores, como el personal docente, han realizado una gran convocatoria a las 14.00 horas (hora local) frente al Ministerio de Educación para seguir adelante con sus exigencias, según informaciones del diario 'Gazeta Shqiptare'.

Los manifestantes piden bajar las tasas universitarias y lograr un mayor gasto público en educación, al tiempo que denuncian la corrupción en el seno del sistema educativo. Aunque han mostrado una clara oposición a Rama también rechazan al líder de la oposición y ex primer ministro Sali Berisha y corean lemas como "Rama a prisión; Berisha a prisión".

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Estas protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

El primer ministro de Albania ha defendido la actuación policial y ha criticado a los medios de comunicación, a los que ha acusado de "glorificar y relativizar" los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Así, ha insistido en mantener contactos con los estudiantes aunque ha advertido de que "habrá consecuencias" para aquellos que "recurran a la violencia" en el marco de las protestas, que se han saldado hasta la fecha con cientos de detenidos.

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