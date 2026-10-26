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La UE mantiene las sanciones contra 15 personas y ocho entidades ligadas al EI y Al Qaeda

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Bruselas, 26 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) -los países- renovó este lunes las sanciones contra quince individuos y ocho entidades asociados con los grupos yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico (EI) hasta el 31 de octubre de 2027.

Las sanciones, aprobadas por primera vez en 2016, implican el veto de entrada en la UE y la congelación de los activos que tengan en el bloque comunitario, así como la prohibición a las empresas e individuos comunitarios de proporcionarles fondos.

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"La UE sigue comprometida en contrarrestar la amenaza terrorista continua que representan Al Qaeda, el Estado Islámico y sus afiliados regionales", dijo la UE en el comunicado.

"Además, sigue comprometido a tomar medidas decisivas contra aquellos que continúan amenazando la paz y la seguridad internacionales mediante la planificación, la financiación y la comisión de ataques terroristas, y la difusión de su mortal propaganda terrorista por todo el mundo", añadió.

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Entre las personas hay varios ciudadanos franceses y un alemán, además de dirigentes de grupos del Sahel, Siria, Tanzania y Pakistán.

Las entidades incluyen a Al Qaeda en el subcontinente indio (AQIS, por sus siglas en inglés), la rama de EI en la India, Hurras al Din (Siria), Ansarul Islam (Burkina Faso), EI-Mozambique, Katiba Macina (conocida como Frente de Liberación de Macina, en Mali), la Fundación Mediática Al Azaim y las Fuerzas Democráticas Aliadas (Uganda y República Democrática del Congo). EFE

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