La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí lanza ataques contra misiles y líneas de suministro hutíes

25/05/2026 May 25, 2026, Mecca, Mecca, Saudi Arabia: Saudi air defense forces enhance their readiness to protect the airspace over the holy sites in Mecca, Saudi Arabia, on May 26, 2026, ahead of the annual Hajj pilgrimage. More than 1.5 million Muslims began arriving in the holy city on May 25 to perform the pilgrimage amid hopes for an end to the war in the Middle Eas POLITICA Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han reivindicado este lunes una operación militar que ha incluido "la destrucción y neutralización de objetivos militares legítimos" dedicados a misiles y el corte de "líneas de suministro" de las milicias hutíes de Yemen, justificando la misma como réplica de ataques insurgentes tanto en su propio país como en territorio saudí.

En concreto, el portavoz de las fuerzas de coalición, Turki al Maliki, ha asegurado que la operación ha logrado la destrucción de "cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro lanzadores de misiles balísticos y un almacén de misiles" así como "fortificaciones, efectivos y equipamiento militar" de la insurgencia hutí.

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En esta línea y en aras de "neutralizar las fuentes de amenaza", el portavoz militar ha destacado una acción que, además de buscar "la destrucción y neutralización de objetivos militares legítimos en zonas controladas por la milicia terrorista hutí", ha intentado "cortar las líneas de suministro de la milicia hutí entre las zonas bajo su control y tuvo como objetivo las fortificaciones, los efectivos y el equipamiento militar de la milicia a lo largo de las líneas del frente dentro de Yemen".

Justificando la operación en base a "repetidos ataques de la milicia terrorista hutí" contra "civiles y objetivos civiles en el Reino (saudí) y en Yemen utilizando misiles balísticos y drones", Al Maliki ha esgrimido también como argumento "el derecho inherente y legítimo a la autodefensa para proteger la seguridad y la protección del territorio del Reino y de sus ciudadanos y residentes".

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"El Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición seguirá aplicando medidas operativas disuasorias contra la milicia terrorista hutí, con el fin de proteger a los civiles y a los bienes civiles frente a sus brutales ataques en el Reino, así como para salvaguardar a los civiles inocentes dentro de Yemen de la tiranía de dicha milicia y de su persistencia en asesinar y maltratar a la población yemení mediante diversos métodos", ha aseverado el vocero en un comunicado que ha concluido queriendo aclarar que "esta operación militar se ajusta al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario".

Las fuerzas de la coalición encabezada por Riad han reivindicado esta operación militar poco después de que los rebeldes hutíes hayan asegurado este lunes, a través también de su portavoz militar, Yahya Sari, haber llevado a cabo una serie de operaciones militares con misiles balísticos y drones contra diversos objetivos de Arabia Saudí, incluyendo el aeropuerto internacional Rey Jalid en la capital de la monarquía y varias estaciones de bombeo de petróleo, así como contra bases de tropas en las provincias yemeníes de Adén y Lahij.

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