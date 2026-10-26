La Bolsa de Brasil se desploma un 17%, repunta el interés de los bonos y el real se hunde un 11%

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Los mercados financieros brasileños han reaccionado este lunes a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil con un repunte de la rentabilidad de los bonos soberanos denominados en dólares, una fuerte depreciación del real frente a la divisa estadounidense y un desplome del 17% la Bolsa de valores del país.

En concreto, el rendimiento de estos títulos a 10 años ha escalado hasta el 6,478%, lo que supone un incremento de alrededor de 20 puntos básicos respecto al cierre del viernes, mientras que el dólar ha llegado a cambiarse por 5,6056 reales, frente a los 4,9777 reales de la última jornada previa a estos comicios, lo que equivale a una depreciación de la moneda brasileña de más de un 11%.

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Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 51,79% de los votos frente al 48,21% cosechado por el ultraconservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y obtuvo así un cuarto mandato no consecutivo al frente del país sudamericano.

En paralelo, los mercados han bailado al son de los veredictos de las urnas. Tras la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Bolsonaro quedó por delante de Lula, aunque sin lograr ninguno de los candidatos los apoyos suficientes para evitar una segunda ronda, el real se apreció inicialmente frente al dólar y la rentabilidad de los bonos denominados en dólares descendió durante las sesiones posteriores. Ahora, el comportamiento es el opuesto.

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"Más allá del caótico final de la jornada electoral, la victoria de Lula es una sorpresa en sí misma. Las últimas encuestas apuntaban a un resultado muy reñido, pero las plataformas de predicción daban al senador Bolsonaro como ganador con holgura. Los activos brasileños también habían descontado un resultado favorable para los mercados, basándose en las expectativas de que un Gobierno de Bolsonaro llevaría a cabo rápidamente un profundo ajuste fiscal", ha explicado el gestor de carteras y analista de Vontobel, Thierry Larose.

EL RENDIMIENTO DE LA DEUDA EN DÓLARES REBOTA HASTA EL 6,5%

En este sentido, el interés de las obligaciones del Estado del país carioca denominada en dólares había descendido el pasado viernes a su nivel más bajo del periodo analizado, hasta el 6,295% para pasar ahora al 6,478%, según datos de 'Bloomberg' recopilados por Europa Press.

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Pese a este movimiento, la rentabilidad continúa por debajo del 6,78% que marcaba el 2 de octubre, la última sesión bursátil antes de la primera vuelta de las elecciones. En concreto, el rendimiento se encuentra 30,2 puntos básicos por debajo de aquel nivel.

La evolución de las sesiones posteriores a la primera vuelta fue inicialmente favorable para el precio de los títulos de deuda, que se mueve en sentido inverso a su rentabilidad. El lunes posterior a los comicios, el rendimiento descendió hasta el 6,595%, 18,5 puntos básicos menos.

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Conviene distinguir estos datos de los correspondientes a los bonos emitidos en reales. Las rentabilidades analizadas corresponden a deuda soberana denominada en dólares, cuyo rendimiento refleja, entre otros factores, las expectativas sobre la solvencia del Estado brasileño y los tipos de interés internacionales. En cambio, los títulos emitidos en moneda local están expuestos a una estructura de tipos de interés diferente, condicionada en mayor medida por la política monetaria del Banco Central de Brasil y las expectativas de inflación nacionales.

EL DÓLAR SUPERA LOS 5,60 REALES

En el mercado de divisas, el dólar ha llegado a negociarse este lunes a 5,6056 reales, frente a los 4,9777 reales del cierre del viernes 23 de octubre. El avance de la cotización del dólar, expresada en reales, equivale al 12,6%, mientras que, calculado como pérdida de valor del real frente a la moneda estadounidense, supone una depreciación del 11,2%.

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El cruce ha alcanzado así su nivel más desfavorable para la moneda brasileña desde el 31 de julio de 2025, cuando concluyó en 5,6015 reales por dólar.

La trayectoria posterior a la primera vuelta había sido muy distinta. El viernes 2 de octubre, última sesión operativa antes de los primeros comicios, el dólar se cambiaba por 5,2133 reales. El lunes posterior, la cotización descendió hasta los 4,9936 reales, una caída del 4,2% en el precio del dólar expresado en moneda brasileña

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Los fuertes ajustes en ambos mercados habían sido ya previstos por las principales gestoras y firmas de inversión. De este modo, el analista sénior de Mercados de Ebury, Diego Barnuevo, ha recordado que los últimos cinco años de presidencia de Lula se han caracterizado por elevados niveles de gasto público, déficit fiscal y de tipos de interés, mientras que la deuda pública en relación con el PIB --producto interior bruto-- ha aumentado más de diez puntos porcentuales.

Pese a ello, el gestor y analista de Vontobel considera que el nuevo Gobierno de Lula "no tendrá más remedio que emprender también medidas de consolidación fiscal", aunque ha advertido de que la mayoría de los inversores "dudan de que sean suficientes para volver a encarrilar la sostenibilidad de la deuda".

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LA BOLSA SE DESPLOMA MÁS DE UN 17%

En cuanto a la renta variable, la Bolsa de Valores de São Paulo se ha llegado a desplomar este lunes más de un 17%. El índice Bovespa (B3) cayó en los primeros compases de la sesión hasta el entorno de los 170.000 puntos desde los 205.083 enteros en los que cerró el pasado viernes.

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"Lula no asumirá el cargo hasta principios de enero, por lo que probablemente nos esperan dos meses de debilidad y volatilidad, con la posibilidad de que se produzcan protestas y disturbios. Más allá de la volatilidad a corto plazo, el rumbo de los mercados financieros el próximo año dependerá de la corrección de la política fiscal de Lula, que deberá percibirse como duradera y creíble", ha zanjado el economista de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable AM, Mali Chivakul.

Con la corrección de este lunes, el selectivo carioca borra casi toda la revalorización cosechada en lo que va de año al posicionarse un 8% por encima de su valor a cierre de 2025.

Lula afrontará su cuarto mandato presidencial no consecutivo tras haber vencido en las elecciones de 2002, 2006, 2022 y 2026. Sus dos primeras legislaturas transcurrieron entre 2003 y 2011; regresó al cargo en enero de 2023 y tomará posesión de su nuevo mandato ese mismo mes en 2027.