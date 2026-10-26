Katz niega enfrentamiento de Netanyahu con el Ejército por ataque a Irán

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Jerusalén, 26 oct (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tildó este lunes de "falsas" e "infundadas" las informaciones publicadas ayer sobre el enfrentamiento que presuntamente existe entre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y sostuvo que Israel no atacará Irán antes de las elecciones.

"Declaro inequívocamente que Israel no tiene intención alguna de lanzar un ataque a Irán antes de las elecciones israelíes, mientras dejamos claro que, si Irán ataca Israel, responderemos con gran fuerza", afirmó Katz en la red social X.

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Las elecciones se celebran mañana, martes, y la coalición de la oposición liderada por Gadi Eisenkot aventaja a la de Netanyahu en las encuestas.

"Desde que asumí el cargo como ministro de Defensa, la coordinación entre el primer ministro, yo mismo y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) respecto a la cuestión de Irán ha sido completa, trayendo logros históricos y sin precedentes", añadió.

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El titular de Defensa responde así a la información difundida por la noche por la Cadena 12 de la televisión israelí, según la cual Netanyahu y Zamir tuvieron un enfrentamiento "sin precedentes" al respecto de una posible escalada con Irán durante una visita del mandatario a la base aérea de Palmajim.

La cadena, basándose en fuentes no identificadas, afirma que el líder de las fuerzas armadas se resiste a emprender acciones militares contra la República Islámica.

"Tiene que ver con una acción que podría llevar a un enfrentamiento con Irán, en un momento sensible y dramático", dijo la fuente a la cadena de televisión, afirmando que en las fuerzas armadas se vería el movimiento como un "error de cálculo".

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Concretamente, las fuentes de la cadena temen que Netanyahu propicie por intereses políticos esa escalada con Irán.

El origen de las tensiones comenzaría días atrás, según la cadena, cuando Zamir recibió una directiva política sobre Irán para la que solicitó llevar a cabo una evaluación de profundidad previamente.

La Cadena 12 sostiene que toda esta información fue aprobada por la censura militar israelí.

Netanyahu ha basado su campaña en la existencia de "indicios" de que "enemigos" de Israel pretenden atacar el país antes de las elecciones y, en los últimos días, ha apuntado directamente a Irán con amenazas constantes en caso de que se produjera dicho ataque.

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El domingo se grabó en Palmajim, junto a una batería del sistema de defensa Arrow ('Flecha', en hebreo) de larga distancia, afirmando que las fuerzas armadas están preparadas "tanto para la defensa como para el ataque".EFE