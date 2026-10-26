Hyatt debuta en Misuri con la apertura del 'Hyatt Centric' en el centro histórico de San Luis

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La compañía hotelera Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la inauguración del 'Hyatt Centric Downtown St.Louis', un establecimiento de 142 habitaciones situado en la avenida Washington de San Luis que supone el debut de la enseña 'Hyatt Centric' en el estado de Misuri (Estados Unidos), según ha informado la multinacional en un comunicado.

El hotel se ubica en un inmueble de once plantas construido en 1910 de estilo arquitectónico Sullivanesque que albergó la sede de la compañía calzadora Roberts, Johnson & Rand Shoe Company.

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El activo se sitúa próximo al centro de convenciones America's Center, al estadio Busch Stadium y al icónico Gateway Arch.

Entre sus instalaciones destacan el restaurante de cocina 'New American' The Link, una terraza en la azotea con piscina (Expedition), un espacio grab-and-go de 24 horas y más de 1.090 metros cuadrados (11.750 pies cuadrados) de superficie flexible para reuniones y eventos.

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El director general del hotel, Bill Tirone, ha destacado que la apertura permite reconvertir un activo patrimonial del distrito textil para conectarlo con la oferta turística urbana actual.

Por su parte, el consejero delegado de la entidad de promoción turística Explore St. Louis, Brad Dean, ha enmarcado la llegada del grupo hotelero como un respaldo al centro urbano de la ciudad y al desarrollo del turismo de negocios y convenciones en la región.

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