Harry Kane: "Hay que creer en uno mismo y espero servir de inspiración"

Guardar

El internacional inglés y delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, que este lunes conquistó el Balón de Oro, ha apelado a "creer en uno mismo" para conseguir los logros, además de desear "servir de inspiración" para los jóvenes futbolistas, a los que invita a superar los "altibajos" con "resiliencia".

"Gracias a France Football y a todos los que han votado por mí. Me imagino que habrá sido muy difícil, hay muchos jugadores muy buenos con los que he tenido que competir, podría haber sido cualquiera de ellos. Ha sido una muestra impresionante de lo que puede aportar el buen trabajo", declaró al recoger su galardón en la gala celebrada en Londres.

PUBLICIDAD

Además, recalcó que sin los miembros del Bayern de Múnich conseguir este premio "hubiera sido imposible". "A Vicent -Kompany-, que está en el hospital, esperemos que esta energía que hay aquí te llegue para que te vayas mejorando. Y al staff, por cómo nos hace esforzarnos; yo he mejorado como jugador gracias a vuestro liderazgo. Es un honor jugar para el Bayern de Múnich y llevar este trofeo de vuelta al club", indicó.

"Gracias a todos mis colegas de la selección. Hemos tenido un año muy especial; no ha sido un año perfecto, ha habido momentos geniales y hemos creado un vínculo muy fuerte, jugando y entrenando juntos en el Mundial. Liderarles ha sido un orgullo y ser su capitán ha sido muy especial. Gracias a Thomas Tuchel y al staff de la selección por su liderazgo, por cómo nos obligáis a esforzarnos. Es un honor capitanear a la selección", expuso.

PUBLICIDAD

También se acordó de su exequipo, el Tottenham Hotspur. "No estaría donde estoy hoy en día sin el Tottenham. Estuve con ellos desde los 11 años, todos los entrenadores me habéis permitido conseguir mi sueño. Todos esos momentos, los altos, los bajos, me han llevado a este momento. Gracias a todos los seguidores del Bayern de Múnich, de Inglaterra, de los 'Spurs', por el apoyo que me brindáis en los estadios. Si os puedo devolver algo, para mí es un honor y un privilegio hacerlo", subrayó, mostrando también su agradecimiento a todos los entrenadores de su carrera.

"Todos han jugado un papel importante en mi desarrollo en distintas etapas de mi vida. Y sin vosotros, yo no estaría aquí. He aprendido mucho. Y cuando uno se rodea de los mejores, con los mejores entrenadores, solo puedes mejorar como persona y como jugador", continuó, dando también las gracias a la persona que le ha ayudado a recuperarse de las lesiones. "Llevamos 37 años trabajando. Me lesioné el isquio de manera horrible y fuiste su punto de luz en mi vida. Hemos trabajado mucho en la mesa de tratamiento, sacrificando tiempo con la familia. Hemos forjado una amistad muy importante", expresó.

PUBLICIDAD

También se acordó de todos los miembros de su familia, en especial de su hermano Charlie y sus padres. "Tener un hermano mayor que te apoye y te ame tanto, que viaje contigo, que te vea y siempre esté ahí para apoyarte, no tiene precio. Y a mis padres; en todos esos años de sacrificio, me habéis apoyado, me habéis llevado a los entrenamientos, habéis ido a verme jugar por todo Inglaterra y por todo Alemania. Siempre habéis estado, nunca me habéis presionado para ser futbolista. Solo se hablaba de mejorar, trabajar duro, aprender. Y todo eso me ha permitido tener el éxito que he logrado", explicó.

Además, nombro a sus hijos "la razón" por la que juega. "Intento dar un buen ejemplo como profesional, como persona, trabajar duro y ser una buena persona. Os quiero muchísimo. Y a Kate, mi mujer, mi mejor amiga. Hemos tenido altibajos. Eres la persona que más me apoya. Parece que querías este trofeo mucho más que yo. Lo hemos conseguido. ¡Has sacrificado tanto por mí para que yo alcanzara mis sueños, que también son tus sueños! Hubiera sido todo imposible sin ti. Es un trofeo que no me reconoce a mí, es para nosotros. Lo único que puedo decirte es gracias y que te quiero", expresó.

PUBLICIDAD

"Todo esto ha sido un camino que he ido recorriendo. Para todos los jóvenes que quieran alcanzar esos sueños, les digo que tendrán altibajos, pero hay que aprender con resiliencia y hay que creer en uno mismo. Mi viaje no fue una línea recta, yo no llegué del tirón a la cima. Tuve muchos altibajos, tuve que seguir avanzando y espero que pueda servir de inspiración", concluyó.