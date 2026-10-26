Agencias

Recuento de votos confirma que Yotova y Gyurov pugnan por la presidencia en segunda vuelta

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Sofía, 25 oct (EFE).- La presidenta interina de Bulgaria, la prorrusa Iliana Yotova, y su principal rival, el europeísta Andrey Gyurov, competirán por la jefatura del Estado el próximo 1 de noviembre, en la segunda vuelta de las presidenciales, al no haber obtenido ninguno la mayoría necesaria en la votación del pasado domingo.

Tras el escrutinio del 99,94 de las papeletas, Yotova quedó en primer lugar con el 34,76 por ciento de los votos, frente al 31,94 por ciento obtenido por Gyurov, anunció este lunes la Comisión Central Electoral del país balcánico. EFE

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