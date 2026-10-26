Rusia detiene a dos caucasianos reclutados por Ucrania para sabotajes en región de Moscú

Guardar

Moscú, 26 oct (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron a dos caucasianos reclutados por los servicios de inteligencia ucranianos para atacar con drones un sistema antimisiles y una instalación energética en la región de Moscú, según informó hoy el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

"El FSB abortó actividades de sabotaje y terrorismo de dos personas procedentes del Cáucaso Sur (nacidos en 1991 y 1998), agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) e implicados en los preparativos de un atentado terrorista", informó el servicio de prensa del FSB en su portal oficial.

PUBLICIDAD

Según la inteligencia rusa, los detenidos, cuya nacionalidad no fue revelada, debían preparar los drones de asalto extraídos de un escondite, trasladarlos al lugar de su lanzamiento en la región de Moscú y activarlos antes de vuelo.

"Posteriormente, los drones serían controlados a distancia desde territorio de Ucrania. Los implicados fueron detenidos en la etapa de preparativos para atacar una instalación eléctrica, así como uno de los elementos clave de las defensas antimisiles de Moscú", añadió la institución.

PUBLICIDAD

El FSB indicó que uno de los detenidos fue reclutado por un agente del SBU y viajó a Rusia para preparar el ataque a cambio de una remuneración.

Para ello implicó a uno de sus amigos cercanos.

Los drones FPV y los componentes de los artefactos explosivos artesanales estaban almacenados en escondites en las regiones rusas de Smolensk y Kaluga.

El departamento de instrucción del FSB incoó en contra de los detenidos una causa penal por participación en una organización terrorista. EFE