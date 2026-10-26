Paro de transportistas de México divide al sector entre protestas y diálogo con Gobierno

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Ciudad de México, 26 oct (EFE).- Organizaciones mexicanas del transporte de carga exigieron este lunes la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum durante un paro nacional, mientras otras agrupaciones rechazaron los bloqueos y acordaron una agenda de trabajo con el Gobierno.

En un comunicado, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y otras agrupaciones como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas y la Federación Mexicoamericana de Transportistas reclamaron acuerdos verificables, responsables y fechas de cumplimiento ante problemática como la inseguridad, el deterioro carretero y los costos de operación.

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En contraste, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las organizaciones de transporte de pasajeros como la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y la Asociación Nacional de Transporte Privado manifestaron su rechazo a los bloqueos que afectan a la ciudadanía y su disposición a negociar.

No obstante, estas agrupaciones también plantearon demandas sobre seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación, según un comunicado oficial.

Tras una reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, concretaron una agenda para esta semana, tanto federal como estatal, con autoridades de seguridad, infraestructura, trabajo y la Guardia Nacional.

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Gobernación reiteró que “no existe necesidad de recurrir a bloqueos carreteros para plantear sus demandas y afectar a la ciudadanía”.

Los transportistas a favor del paro explicaron que no asistieron a esa reunión y señalaron que requieren decisiones al más alto nivel, como acuerdos directos con la presidenta Sheinbaum, y señalaron que fueron invitadas otras asociaciones ajenas al movimiento.

“Nuestra decisión no representa una negativa al diálogo”, afirmaron en un comunicado aparte.

Además, denunciaron extorsiones, robos y asesinatos, cobros excesivos y sobrerregulación, y sostuvieron que los compromisos establecidos con Gobernación desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en soluciones suficientes.

“Nuestras demandas no se limitan a asuntos fiscales”, subrayaron.

Las organizaciones aseguraron tener manifestantes en los 32 estados del país y cuestionaron el balance de Segob, que registró 38 puntos de protesta en 19 estados, con 691 vehículos y 858 personas, hasta las 09:30 horas (15:30 GMT).

El paro, anunciado por tiempo indefinido, incluyó convocatorias a caravanas, concentraciones y estacionamiento de unidades.

Sus promotores reiteraron el carácter pacífico del movimiento y reconocieron posibles repercusiones económicas.

En su conferencia diaria, la presidenta Sheinbaum atribuyó la principal inconformidad al ajuste para 2027 de un beneficio fiscal relacionado con los peajes.

Aseguró que afecta a 170 empresas y mantiene el apoyo a pequeños transportistas, mientras las demandas de seguridad se atienden mediante reuniones permanentes con autoridades federales. EFE

(foto)