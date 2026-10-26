20-3. Los Seahawks anulan a los Chiefs

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Chicago (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Los Seattle Seahawks, vigentes campeones de la NFL, anularon este domingo a los Kansas City Chiefs con una victoria por 20-3, frenaron el regreso de Kenneth Walker III e infligieron al equipo de Patrick Mahomes su primera derrota después de cinco triunfos consecutivos.

Seattle mejoró su balance a 4-3, mientras que Kansas City quedó con un registro de 5-1 tras un encuentro dominado por la defensa local, conocida como 'Dark Side'.

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Walker, elegido jugador más valioso del último Super Bowl con los Seahawks, regresó como rival y se encontró sin espacios ante sus antiguos compañeros. El corredor terminó con 36 yardas en 14 carreras, a una media de 2,6 por intento, y añadió cuatro recepciones para 21 yardas.

Mahomes tampoco pudo encontrar soluciones y completó 19 de sus 33 pases para 165 yardas, sin touchdowns y con una intercepción. También cometió un fumble, aunque Kansas City recuperó el balón.

Ty Okada firmó la intercepción de Seattle, cuya defensa limitó a los Chiefs a 50 yardas por tierra y no les permitió anotar ningún touchdown.

Harrison Butker consiguió los únicos puntos visitantes con un gol de campo de 50 yardas, pero falló sus otros dos intentos.

En el ataque de los Seahawks destacó Jaxon Smith-Njigba, autor de nueve recepciones para 150 yardas y un touchdown. Fue el principal apoyo de Sam Darnold, que completó 20 de sus 28 envíos para 257 yardas, con un pase de anotación y una intercepción.

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Emanuel Wilson aportó 100 yardas en 24 carreras y un touchdown, mientras que Jason Myers convirtió sus dos intentos de gol de campo y los dos puntos extra.

La derrota de Kansas City dejó a Minnesota Vikings como único equipo invicto de la NFL, con un balance de 6-0. EFE