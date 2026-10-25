Michelin quiere crecer en sus negocios fuera del neumático aprovechando sus tecnologías

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París, 25 oct (EFE).- Michelin es consciente de que el negocio del neumático tiene un potencial de crecimiento limitado, en parte por una situación de competencia particularmente dura y está haciendo una apuesta por otros negocios, en particular sacando partido de su experiencia industrial y de las tecnologías que ha desarrollado.

Uno de los principales vectores de esa estrategia de la compañía francesa es la división de polímeros y materiales compuestos, cuya responsable, Maud Portigliatti, puso el acento esta semana en un encuentro con periodistas en su sede de Clermont Ferrand, en que es una actividad que ofrece un margen operativo en torno al 15 %, comparable a las actividades de neumáticos más rentables.

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Portigliatti explicó que esa división ofrece un gran potencial aprovechando todos los avances de conocimientos sobre materiales que la empresa ha ido acumulando a lo largo de su historia, en parte gracias a su integración vertical, y que tiene proyección en muchos sectores.

A ese respecto, indicó que Michelin ha desarrollado familias de productos asociados al neumático como tejidos técnicos, componentes flexibles complejos, correas u otras múltiples aplicaciones de polímeros.

El grupo de neumáticos está creciendo sobre todo con la compra de pequeñas empresas que trabajan con ese tipo de productos a los que puede aportar un plus con sus tecnologías o gracias a su experiencia y a su dimensión, que le da una potencia particularmente significativa en la investigación y desarrollo (I+D).

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Además de esas adquisiciones, también hay una parte de crecimiento interno en el desarrollo de esta división en la que por el momento hay 6.800 empleados de una plantilla total de Michelin de 122.600 personas y que en 2025 representó 1.250 millones de euros de los 26.000 millones del grupo, a los que se vendrán a añadir los de las recientes compras (450 millones en un año completo).

La regla para su expansión es entrar en actividades de fuerte potencial de crecimiento, como la gestión del agua, la aeronáutica o la salud, y en aplicaciones críticas para esos sectores.

Es decir, que no sean mercados masificados en los que hay que lidiar con muchos fabricantes competidores.

La voluntad de la empresa es alcanzar varios miles de millones de euros en un horizonte que no se ha fijado de forma precisa.

Más allá de los polímeros y materiales compuestos, el objetivo global de la empresa es incrementar el peso de los negocios al margen del neumático hasta al menos un 20 % de aquí a 2030.

En 2025, los neumáticos representaban el 82 % de los ingresos del grupo, y el resto se lo repartían la división de polímeros y materiales compuestos (5 %) y las soluciones conectadas, la distribución y actividades relacionadas con el estilo de vida. EFE

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