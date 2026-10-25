Araqchi exige el fin de la guerra en todos los frentes y aboga por una cooperación regional sin injerencias

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido la necesidad de establecer un marco de conveniencia pacífica entre los países de Oriente Próximo sin injerencias externas y ha advertido de que cualquier alto el fuego debe contemplar el cese de las hostilidades en todos los frentes.

"Hoy se vuelve a hablar de guerra, pero yo ya pienso en el período posterior", ha afirmado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha asegurado que Teherán mantendrá sus políticas independientemente de que se produzca una nueva escalada militar. En la misma línea, ha señalado que, si existe racionalidad, sus adversarios no volverán a recurrir a una intervención armada contra Irán, después de haberlo intentado en dos ocasiones.

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Araqchi ha asegurado que las misiles iraníes han destruido decenas de aviones e combate estadounidenses que se encontraban en tierra y ha insistido en que la estabilidad regional requiere una solución global a los conflictos. En este contexto, ha defendido que Irán respalda las iniciativas destinadas a reforzar la seguridad interna de los países de la zona y su capacidad para depender de sus propios recursos.

En relación con el estrecho de Ormuz, el ministro ha anunciado una revisión de su gestión mediante un nuevo modelo de cooperación con Omán. Según ha explicado, las circunstancias actuales obligan a reconsiderar las rutas los mecanismos de control de este paso estratégico a través de consultas continúas entre ambos países, subrayando que anteriormente garantizaban su seguridad sin imponer obstáculos a la navegación.

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Finalmente, el representante iraní ha advertido de que quienes promovieron anteriores ofensivas deben descartar una nueva acción militar y asumir la posición de Irán. "Los enemigos nunca deben repetir la opción del fracaso de la agresión militar", ha señalado, al tiempo que ha defendido la cooperación con todos los países vecinos, especialmente los del golfo Pérsico, como vía para alcanzar una paz duradera.