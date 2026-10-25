Hong Kong investiga a influencer chino por ofrecer vientres de alquiler a parejas LGTBI

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Hong Kong, 25 oct (EFE).- El Consejo de Tecnología de Reproducción Humana de Hong Kong remitió a la policía el caso de un creador de contenido de China continental bajo la sospecha de promover y comercializar servicios ilegales de vientres de alquiler subrogada dirigidos a parejas del colectivo LGBTI.

El implicado, Tan Zubiao, que opera en redes sociales bajo el alias 'berlinsun', publicitaba prestaciones de maternidad transfronteriza a través de una firma local.

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Según publicaciones retiradas de su clínica, Babysun Fertility Center, afirmaba haber ayudado a clientes homosexuales a obtener la residencia y pasaportes de la ciudad semiautónoma para los recién nacidos.

Tan y su esposo, padres de dos hijos por vientre de alquiler, fueron multados y deportados recientemente de Taiwán por ofertar técnicas de reproducción asistida sin la autorización requerida.

El organismo regulador de la región administrativa especial confirmó al diario local South China Morning Post que, tras recibir asesoramiento jurídico, transfirió el expediente a las fuerzas de seguridad para la apertura de una investigación formal.

La institución recordó que la legislación vigente prohíbe de forma estricta los contratos de gestación mediante alquiler con fines lucrativos y su publicidad, un veto que se extiende a los procedimientos realizados en el extranjero debido al principio de extraterritorialidad de la ley penal de Hong Kong.

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No obstante, juristas locales señalan la existencia de vacíos legales para definir con precisión los acuerdos comerciales.

El caso reabre el debate sobre la seguridad jurídica de las familias homoparentales en el territorio, donde el matrimonio igualitario carece de reconocimiento oficial y las técnicas de fertilidad asistida están restringidas por ley a matrimonios heterosexuales.

Abogados de familia señalan que las consultas de parejas del mismo sexo que buscan proteger sus derechos han aumentado en los últimos años.

Al no reconocerse la copaternidad, solo un miembro es considerado progenitor legal, lo que implica recurrir a testamentos y escrituras de tutela temporal para poder gestionar trámites cotidianos en colegios u hospitales. Incluso en casos de adopción, la ley solo permite solicitudes individuales. EFE

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