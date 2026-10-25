Restauradores ven una "evaluación incorrecta del riesgo" en los disturbios en Barcelona

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El Gremi de Restauració de Barcelona ha atribuido los episodios de robos en los disturbios en el centro de la ciudad este sábado a "una evaluación incorrecta del riesgo y a la consiguiente respuesta policial insuficiente".

En un comunicado este domingo, ha asegurado que "ninguna administración pública se ha puesto en contacto con el Gremi de Restauración, ni para interesarse por los trabajadores que se encontraban en el interior de los establecimientos ni para transmitir ningún tipo de apoyo".

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Ha dicho que la convocatoria "no había pasado desapercibida para los equipos de inteligencia policial", tal como ha asegurado dijeron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior, Núria Parlon.

"El riesgo, por tanto, se menospreció; como consecuencia de esta valoración incorrecta, el dispositivo desplegado resultó insuficiente", ha subrayado.

El Gremi de Restauració se ha mostrado "decepcionado con esta cadena de errores por parte de aquellos que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público".

Ha sostenido que la ciudadanía y las empresas esperan de los dirigentes políticos "algo más que apuntes (en las redes sociales), Stories y palabras de condena", y que les corresponde dar las órdenes adecuadas para evitar disturbios como los del sábado.

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DEFENDER LOS BIENES PRIVADOS

El Gremi de Restauració ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a personarse y "defender también los bienes privados que han sido vandalizados y no únicamente los de carácter público".

Ve necesario que la administración "asuma el coste de la reparación de los desperfectos, cantidades que le serán resarcidas a través de los correspondientes procedimientos y que, sin duda, deben abonar a los directamente implicados".