La rotonda belga que humilla a la Unión Europea

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Javier Albisu

Bruselas, 25 oct (EFE).- A los pies del edificio Berlaymont, la imponente sede de la Comisión Europea, hay una rotonda belga que desafía las ambiciones del proyecto comunitario.

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Tras años de obras, promesas incumplidas y millones de euros invertidos, la rotonda de Schuman, bautizada en honor de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, es ahora un desierto de hormigón convertido en un monumento al fracaso urbanístico en el corazón político de Europa.

En 2017 circuló una bonita imagen generada por ordenador en la que la antigua explanada aparecía convertida en un agradable foro semipeatonal, coronado por una elegante cubierta metálica de unos seis metros de altura, con superficie reflectante y tejado vegetal.

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El conjunto de la remodelación fue diseñado por dos estudios, el danés COBE y el bruselense BRUT, que se impusieron a más de veinte candidaturas para sustituir un nudo dominado por automóviles por un ágora urbana.

"Pronto tendremos una plaza mucho más verde y acogedora, más segura para peatones y ciclistas", decía ilusionada la ministra regional de Movilidad, Elke Van den Brandt, cuando empezaron las obras en 2023.

Pero ha pasado casi una década desde que se presentó el proyecto, y tres de grúas, vallas y andamios, y de aquella visión futurista apenas queda una sucesión de círculos concéntricos de pavimento gris que rodean otros círculos concéntricos algo más estrechos.

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Un puñado de farolas alumbran el despropósito, que cuenta con un carril reservado a los autobuses, pese a que ninguna línea atraviesa la rotonda.

"No hemos conseguido hacer algo correcto en una de las plazas más simbólicas de Europa", se lamenta en conversación con EFE el diputado liberal de la región de Bruselas Jonathan de Patoul, en la oposición, quien propone al menos colocar veintisiete árboles en macetas, uno por cada Estado miembro de la UE.

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La nueva plaza de Schuman, levantada sobre un complejo entramado de infraestructuras subterráneas, se presupuestó en 25 millones de euros sin IVA, con 17,4 millones de financiación europea.

Pero la factura empezó a dispararse: exigencias de seguridad e impermeabilización, inflación, retrasos... En junio de 2025, Beliris, el organismo público encargado de ejecutar el proyecto, calculaba sobrecostes de 12,4 millones de euros, incluidos 3,4 millones para la marquesina.

El Gobierno regional de Bruselas, entonces en funciones, pidió ayuda financiera a las instituciones europeas, lo que indignó al primer ministro belga, Bart De Wever.

"Es verdaderamente una vergüenza, una humillación total: la Región de Bruselas mendigando dinero para acondicionar una plaza. He tenido que pedir disculpas", dijo De Wever.

La petición no salvó la marquesina, llamada a ser la joya de la explanada. Beliris suprimió la gran cubierta circular y culminó una reforma de 29 millones de euros con IVA, de los que 21,5 proceden de los fondos NextGenerationEU.

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La plaza acabó convertida en "la sartén de cemento más grande de Europa", según el apelativo popularizado por la prensa.

La Comisión Europea explica a EFE que los fondos comunitarios que Bélgica ha destinado a la rotonda prevén "construir al menos 18.000 metros cuadrados de infraestructuras destinadas a ciclistas, peatones y transporte público en torno a la plaza".

"Las infraestructuras de transporte público en torno a la plaza Schuman están incluidas en la sexta y última solicitud de desembolso, que actualmente está siendo evaluada por la Comisión Europea", añade el Ejecutivo comunitario.

En los pasillos y en los comedores de las instituciones comunitarias, la melodía suena más contundente.

"Todo el mundo que conozco en la Comisión está indignado", dice a EFE un veterano eurofuncionario, que lamenta el bochorno de recibir a delegaciones de países extracomunitarios con semejante aberración urbanística a las puertas de una de las instituciones más poderosas del mundo.

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Tampoco gusta al Comité Vecinal del Barrio Europeo, que reclama remodelar el espacio y deplora la desaparición de los catorce árboles de la antigua rotonda.

Superada la explanada, aguarda otra proeza. Los mismos urbanistas han perpetrado un paseo en el que peatones, ciclistas, patinetes y algunos vehículos autorizados se disputan el espacio en una anarquía de trayectorias y velocidades. La supervivencia de burócratas, diplomáticos y periodistas queda a merced de la suerte y la agilidad.

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"Es sobre todo una historia política en la que, por muchas decisiones que no se tomaron, hemos llegado al resultado que nadie quería (...). La plaza tal como ha quedado es el peor resultado posible", reconocía el arquitecto de BRUT Francis De Wolf en una entrevista al portal Architectura.

Tras el desbarajuste arquitectónico, la rotonda de Schuman se encamina hacia una segunda cirugía -con 2028 como horizonte oficioso- para añadir árboles y sombra a la malograda alfombra de hormigón del corazón de la Unión Europea. EFE

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