El médico que ha operado de cataratas al Rey dice que la intervención ha sido "perfecta" y la recuperación será "rápida"

25/10/2026 El Rey Felipe VI a su salida del Intituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. POLÍTICA

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El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, que ha intervenido este sábado al Rey Felipe VI de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, ha asegurado que la operación ha sido "perfecta" y que la recuperación será rápida, ya que el Monarca solo se tendrá que poner "unas gotas durante unos días" y no hacer esfuerzos.

Así lo ha asegurado el especialista en declaraciones al canal 24 Horas de RTVE, recogidas por Europa Press, minutos después de que Felipe VI haya abandonado el la clínica oftalmológica por su propio pie y con unas gafas de sol.

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Felipe VI ha salido de la clínica protegido con unas gafas de sol y tras saludar a la prensa que se encontraba a las puertas del centro oftalmológico se ha subido en un vehículo para emprender su regreso de vuelta a Madrid.

El especialista ha explicado que la operación, que duró alrededor de 30 minutos, se ha desarrollado de forma "rutinaria" y el Rey estaba muy contento de cómo fue. "La hicimos ayer a la tarde-noche, como consecuencia de que había tenido el acto de Pueblo Ejemplar. Como terminamos tarde, se quedó a dormir aquí para no marcharse a un hotel", ha asegurado.

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El especialista ha señalado que la recuperación será rápida y que el monarca podrá mantener su agenda oficial esta semana porque "no hay nada que se lo impida". "Llevará unas gafas de sol para que le proteja y para que se acuerde de que está recién operado pero nada más. Su visión irá a mejor", ha afirmado.

Fernández Vega ha indicado que el posoperatorio consiste en administrarse unas gotas durante unos días y evitar esfuerzos físicos. Preguntado por si es habitual sufrir cataratas a los 58 años, Fernández Vega ha explicado que, aunque son más frecuentes a edades avanzadas, operar a personas de alrededor de 60 años es habitual.

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"Todas las semanas operamos bastantes cataratas de personas de alrededor de 60 años. O sea que no es una cosa infrecuente", ha apuntado.

Por último, el oftalmólogo ha confirmado que el centro ha atendido anteriormente a otros miembros de la Familia Real. Entre ellos, ha citado a doña María, abuela del Rey, a quien operaron hace aproximadamente 30 años, además de a alguna de las hermanas del monarca y a otros familiares.

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