Muere a los 85 años el cineasta José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

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Madrid, 25 oct (EFE).-El director, guionista y productor José Luis García Sánchez, Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.

García Sánchez consiguió también dos goyas por los guiones de Belle Époque y Tirano Banderas, y la Concha de Plata a Mejor Dirección por La corte del faraón, como recuerda la Academia.

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Nacido en Salamanca, García Sánchez -recalca la Academia- estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos". EFE