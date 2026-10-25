Las limitadas cartas Pokémon superan a la bolsa y se convierten en un activo especulativo

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Diego Cubillas

Madrid, 25 oct (EFE).- El mercado de cartas coleccionables de Pokémon ha experimentado una profunda transformación económica, consolidándose como un activo alternativo con un rendimiento que ha superado históricamente a índices bursátiles como el S&P 500.

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Según datos de plataformas especializadas como Card Ladder, las cartas Pokémon de gama alta lograron una rentabilidad acumulada superior al 3.800 %, lo que equivale a multiplicar por cerca de 40 el valor inicial entre 2004 y 2025, superando el rendimiento de la renta variable en el mismo periodo.

En esas dos décadas, el índice estadounidense S&P 500 registró una revalorización cercana al 500 %, mientras que títulos de grandes tecnológicas como Meta acumulan un crecimiento superior al 1.400 % desde su salida a bolsa.

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Pese a ello, índices como el PWCC 500, que rastrea el rendimiento y la valoración del mercado de tarjetas coleccionables de deportes vintage y de élite, se ha disparado un 855 % entre enero de 2008 y octubre de 2022 frente al 190 % de la bolsa en el mismo periodo.

La magnitud de estas revalorizaciones ocurre por una estructura en la que uno de los factores que determina el valor de estos cromos es el estado físico de su conservación, que es evaluado por agencias de certificación.

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Además, los expertos señalan que los precios récord no provienen de sobres estándar, sino de piezas promocionales con tiradas "ultrarrestringidas" o premios de torneos y concursos.

Muestra de ello es que, dentro de las diez mayores transacciones registradas en 2026, tan solo tres cartas fueron piezas que se comercializaron originalmente en sobres de mercado abierto.

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Un conocido ejemplo fue la subasta realizada por el creador de contenido estadounidense Logan Paul, que vendió su carta Pikachu Illustrator de 1998, en perfecto estado, por 16,5 millones de dólares (14,7 millones de euros).

Pese a estas cifras, Laura Fernández, propietaria de la tienda madrileña Collectorage, matiza a EFE que "Logan Paul es una figura mediática" que se dedicó a darle publicidad constante, por lo que el comprador "no ha comprado una simple carta, ha comprado la que Logan Paul ha llevado durante un año entero colgada del pecho".

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"Ha habido subastas de cartas muy codiciadas que no han alcanzado estos valores ni han subido tanto como se esperaba", aclara Fernández.

La explicación de que las cartas de Pokémon se sitúen en el foco del inversor se debe a que, a diferencia del coleccionismo deportivo, las propiedades intelectuales de ficción mantienen intacto su valor con el paso del tiempo, ajenas a las lesiones o escándalos que puedan sufrir los atletas.

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En el comercio al por menor, la dueña de Collectorage expone que cajas de cromos que se vendían por 50 euros hace un par de años, ahora superan los 300 euros en el mercado secundario.

Fernández detalla que "esto es oferta y demanda y que si las tiendas ya no tienen un producto, pero hay coleccionistas que lo están buscando, tienen que acudir al mercado secundario”.

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No obstante, los analistas de este mercado recuerdan que las rentabilidades extraordinarias se concentran en un porcentaje muy minoritario de piezas y advierten del riesgo de liquidez y de las barreras en la reventa entre particulares.

"El valor de estas cartas tiene un tope. Al final, si como particular compras un cromo y lo quieres vender en cuatro años, te va a resultar difícil venderlo porque el comprador no se va a fiar de comprar un artículo de ese precio con riesgo a que este haya sido resellado", añade la comerciante.

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Por todo ello, los expertos señalan que los cromos comunes y las ediciones estándar sufren una fuerte depreciación tras salir de circulación, quedando el éxito financiero limitado exclusivamente al segmento de alta gama.

El cofundador de la tienda especializada Akira Cómics, Jesús Marugán, explica que existe una diferencia cultural entre el mercado español y el estadounidense: "Si tienes una carta certificada en perfecto estado del jugador de béisbol Joe DiMaggio, tienes un dineral. Sin embargo, si en España tuvieras su equivalente graduada de Di Stéfano, no te van a dar ni las pipas".

"Dentro del mercado español las propias tiendas saben que esa especulación no funciona tanto. Pero si como español pretendes graduarlo para luego venderlo en eBay a un americano, eso sí que es una buena oportunidad", afirma.

Ante esta situación, explica Marugán, viendo que "la gente arrasaba en las tiendas comprando cajas y cajas para especular, las empresas han lanzado expansiones aumentando la frecuencia de aparición de las cartas raras y han destrozado la vida de los especuladores, porque se dan cuenta de que ese problema al final se carga el juego".

Aun así, Fernández expone que, por número total de clientes, siguen siendo mayoría los coleccionistas frente a quienes acuden buscando invertir, aunque reconoce que "ha aumentado el número de gente que simplemente ha visto que hay cosas que suben de precio y viene preguntando para llevarse algún producto". EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022309000, 8022611007)