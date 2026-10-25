Al menos dos muertos y 13 heridos tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod

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Las autoridades locales de Rusia han informado este domingo de al menos dos fallecidos y 14 heridos tras un ataque ucraniano "masivo" durante la noche en la capital de la región de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania.

"Dos hombres murieron en Bélgorod, uno falleció en el hospital. Trece personas resultaron heridas: siete están ingresadas en centros médicos y seis reciben atención ambulatoria", ha escrito el gobernador de la región, Alexander Shuaveve, en un mensaje recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

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Previamente, Shuaveve había notificado que una persona había perdido la vida y otras 14 habían resultado heridas, asegurando que ocho de ellas estaban siendo atendidas en hospitales de la ciudad u que, de ser necesario, las víctimas serían trasladas a clínicas federales.

"Bélgorod sufrió anoche un ataque masivo con drones: un civil ha fallecido y otras catorce personas han resultado heridas. En la capital regional, un civil ha fallecido como consecuencia del ataque nocturno con drones. Expreso mis condolencias a su familia, parientes y seres queridos", informó el gobernador en un primer momento a través de sus canales oficiales.

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El ataque ha dañado además 30 edificios de apartamentos, 35 automóviles, cuatro viviendas particulares, tres edificios administrativos, ocho locales comerciales y tras instalaciones sociales.

Asimismo, el Ejército ruso ha informado de la destrucción de 101 centros de control de vehículos aéreos no tripulados (VANT) de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas 24 horas.