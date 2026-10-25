La keniana Chepkirui gana medio maratón de Valencia y Luengo bate el récord de España

Guardar

Valencia (España), 25 oct (EFE).- La atleta keniana Sheila Chepkirui se impuso este domingo en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 1h03:51, mientras que Laura Luengo entró en la vigésima posición y batió el récord de España con un tiempo de 1h08:28.

En la prueba de esta localidad del este de España participaron 26.500 corredores, que comenzaron la carrera en siete salidas, separadas por cinco minutos, con unas magníficas condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

La selección en la carrera femenina, marcada por el ritmo de las dos 'liebres' durante los primeros diez kilómetros, se formó muy pronto con Daisilah Jerono, Sheila Chepkirui, Senayet Getachew, Diana Wanza y Mizan Alem integrando el grupo de favoritas.

A la media hora, se integró a la carrera una nueva 'liebre', que se descolgó del segundo grupo de salida, e impuso un fuerte ritmo que sólo aguantaron Jerono, Chepkirui y Wanza, mientras que Getachew y Alem se descolgaban a casi medio minuto.

PUBLICIDAD

En el último kilómetro Chepkirui lanzó un ataque que parecía definitivo pero Wanza consiguió rehacerse y comenzó una remontada que por momentos dio la impresión de que podría superar a Chepkirui en los metros finales, aunque esta consiguió aguantar con sufrimiento el ataque, en un bonito final, para llevarse la victoria.

En clave nacional, la maratoniana olímpica Meritxell Soler comandó a las corredoras españolas durante la primera parte de la carrera, pero Laura Luengo firmó un espectacular final de carrera que le permitió entrar vigésima y volver a poseer el récord nacional, tras rebajar en dos segundos la anterior plusmarca española que ostentaba Carla Gallardo desde el pasado 29 de marzo. EFE

PUBLICIDAD