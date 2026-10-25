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Jupol denuncia la "extrema gravedad" de los disturbios en Barcelona: "España parece un paraíso criminal"

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El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha asegurado que los disturbios registrados en Barcelona este sábado constituyen el "máximo exponente" de la deriva de la seguridad en España y ha reclamado un endurecimiento legislativo "urgente" para reforzar el principio de autoridad de los agentes porque España "ya se está pareciendo a un paraíso criminal".

"Actualmente existe una sensación de absoluta impunidad y España está pareciendo ya un paraíso criminal", ha advertido el portavoz que ha trasladado su apoyo a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana tras los altercados.

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Domínguez ha aludido a los episodios de "pillaje" registrados durante los disturbios, que, según los datos que ha citado, afectaron a más de 23 comercios y se saldaron con 128 detenidos y 15 agentes lesionados, cuatro de ellos de gravedad. El portavoz ha enviado su apoyo a los policías heridos y les ha deseado una "pronta y total recuperación".

"Lo que ayer sucedió en Barcelona y en Cataluña es el máximo exponente de la deriva actual de este país en cuanto a seguridad. Estamos viendo como las autoridades, en vez de reconocer un problema real y grave, intentan imponer su relato y argumentario político al no reconocer una realidad grave que nos está costando la seguridad y el mantenimiento del orden público ya en España, exactamente igual que en Francia", ha asegurado.

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Ante esta situación, el sindicato ha reclamado un endurecimiento legislativo "urgente que brinde y reconozca el principio de autoridad" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, ha pedido que el Estado respalde de forma contundente la actuación policial y ha criticado que se siga "criminalizando a la Policía desde las instituciones".

"La Policía tiene que actuar de forma contundente para acabar con estas revueltas y estos pillajes", ha apostillado Domínguez.

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