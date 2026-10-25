El campo español lleva los tractores a Madrid este miércoles ante los graves problemas que afronta sector

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Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos volverán a sacar a los tractores a la calles para tomar Madrid este miércoles 28 de octubre en una gran tractorada que finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para protestar ante los graves problemas que están asfixiando al sector agrario.

En concreto, las tres organizaciones agrarias, a los que se ha unido Cooperativas Agroalimentarias de España, bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', han unido sus fuerzas para exigir respuestas "urgentes" a los graves problemas que arrastra el campo como el encarecimiento de los costes, la falta de rentabilidad y las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las explotaciones.

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Una 'tractorada' que se articula en torno a cinco reivindicaciones como son la necesidad de un plan de choque frente a los costes de producción, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario, por lo que piden una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

Agricultores y ganaderos han señalado que necesitan una solución permanente y, mientras se pone en marcha, "medidas extraordinarias suficientes" para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción que están axfisiando al medio rural. De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer.

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En segundo lugar, las organizaciones reclaman una futura PAC "fuerte que proteja la renta" de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre la futura política agraria, ya que rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación "suficiente" y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto de su reivindicación son "precios justos" y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, ya que no consideran aceptable que agricultores y ganaderos sean el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben.

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En cuarto lugar, las organizaciones dicen no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales y denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. Por eso reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, además de reclamar reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

Mientras que el quinto punto se refiere a la burocracia, donde reclaman "menos papeles y menos normas", ya que señalan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.

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En este contexto, las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a todo el sector para que se sume a esta tractorada, porque ven que es el momento "de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo".

Una 'tractorada' a la que también se ha unido Cooperativas Agro-alimentarias de España, ya que respaldan esta movilización al coincidir en varias de las reivindicaciones con las propuestas que las cooperativas viene trasladando a las administraciones nacionales y europeas.

El fuerte incremento de los costes de la energía, especialmente del gasóleo B, los costes de producción, la competencia desleal de las importaciones que no cumplen con los estándares exigidos en la UE, y una carga burocrática inasumible, donde al productor se le trata como presunto defraudador, agravan la situación límite y la viabilidad de cientos de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.

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Las cooperativas señalan que esta situación requiere "medidas urgentes" que permitan preservar la capacidad productiva y sostener la actividad económica y el empleo en las zonas rurales.

A estas dificultades se suma que el campo español está "fuertemente" condicionado por la incertidumbre geopolítica, la falta de relevo generacional, de trabajadores y por los efectos negativos del cambio climático.