Sesenta contactos en Uganda de un caso de ébola de Kenia completan 21 días de cuarentena

Guardar

Nairobi, 25 oct (EFE).- Sesenta personas identificadas en Uganda como contactos del primer caso de ébola registrado en Kenia, un hombre que pasó por territorio ugandés al regresar a su país desde la República Democrática del Congo (RDC), han superado 21 días de cuarentena sin mostrar síntomas de la enfermedad, informó este domingo el Gobierno ugandés.

"Los sesenta contactos que registramos, identificamos y monitoreamos en Uganda -en relación con el reciente caso de la enfermedad del ébola en un viajero keniano- han completado su periodo de seguimiento de 21 días y han recibido el alta", reveló en una rueda de prensa el ministro ugandés de Sanidad, Chris Baryomunsi.

PUBLICIDAD

El ministro explicó que, tras la confirmación del caso por parte de Kenia el pasado 5 de octubre, las autoridades ugandesas pusieron en marcha una investigación para "reconstruir" el historial de viaje del ciudadano keniano, ya fallecido, y lograron identificar sesenta contactos.

Estas personas, precisó Baryomunsi, "han estado aisladas, en cuarentena y han completado el seguimiento obligatorio de 21 días" durante los que "ninguna de ellas ha desarrollado síntomas" y "ninguna ha dado positivo para ébola".

Durante la rueda de prensa, el dirigente anunció varias medidas para reforzar su respuesta y prevención del ébola, entre las que destacó el "seguimiento de contactos".

Así, explicó que "todas las personas identificadas como contactos de un caso activo serán incluidas en una lista de prohibición de vuelo y no se les permitirá salir de Uganda hasta que completen su periodo obligatorio de monitoreo de 21 días".

PUBLICIDAD

"Toda persona que se determine que ha tenido contacto con un caso sospechoso será sometida a una cuarentena institucional preventiva y seguimiento durante 21 días desde la fecha de su último contacto", añadió.

Kenia ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, el de un hombre keniano que regresó a su país pasando por Uganda, tras haber vivido los últimos siete años en la RDC.

PUBLICIDAD

Ese hombre y otra paciente -una familiar cercana suya que ya se encontraba en cuarentena- han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 23 de octubre, ha causado 9.876 casos confirmados y 4.803 fallecidos hasta ahora.

PUBLICIDAD

También se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda y Kenia, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Nigeria (uno), Países Bajos (uno) y Francia (uno). EFE