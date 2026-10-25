82.000 clientes sin electricidad por la borrasca Boelo que azota el Reino Unido desde ayer

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Londres, 25 oct (EFE).- Más de 82.000 propiedades están sin suministro eléctrico en la mañana del domingo debido a la borrasca Boelo, que azota el Reino Unido desde ayer con vientos huracanados de hasta 135 kilómetros por hora.

La Asociación de Redes Energéticas informó de que los cortes afectaron desde ayer a cientos de miles de clientes, pero esta mañana pudo restablecerse el servicio a 344.900. Sin embargo, 82.600 propiedades -hogares pero también otro tipo de construcciones- siguen desconectadas al medio día del domingo.

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Los vientos huracanados han afectado sobre todo al norte de Gales y toda Escocia, y ha obligado al servicio meteorológico (Met Office) a activar una alerta naranja hasta las 9 de esta próxima noche.

También hubo copiosas lluvias en las últimas horas, sin causar víctimas hasta el momento. Tampoco se reportaron inundaciones a gran escala salvo en la localidad escocesa de Largs (Ayrshire Norte), donde se vieron imágenes de calles anegadas por las lluvias.

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La compañía Network Rail Scotland tuvo que suspender varias líneas férreas, después de que una estación de tren en Glasgow quedara inundada e inutilizada y que se reportaran varios árboles derribados por el viento y que habían caído sobre las vías.

La oficina meteorológica aconsejó a los británicos evitar acercarse al borde del mar durante la jornada por el riesgo de fuerte oleaje, que fácilmente podría desbordar la línea costera, y pidió tener cuidado también con objetos que eventualmente pueden caer de los tejados por las rachas de viento. EFE

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