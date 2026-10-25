Fallece un aficionado del Atlético de Madrid en el Metropolitano antes del partido ante el Deportivo

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Un socio del Atlético de Madrid falleció anoche en el Riyadh Air Metropolitano antes del partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que el conjunto rojiblanco disputó ante el RC Deportivo de A Coruña, ha confirmado el club rojiblanco.

"Queremos unirnos al dolor de la familia y amigos de un socio abonado que ha fallecido tras sufrir una parada cardiorespiratoria cuando accedía al estadio en la previa del partido. Los servicios médicos del club han hecho todo lo posible por reanimarle, pero no ha sido posible. Descanse en paz", informó la entidad colchonera en un comunicado.

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El acta del árbitro del encuentro, el murciano José María Sánchez Martínez, reflejó que durante el descanso, el Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional, acompañado del Director de Seguridad del Atlético de Madrid y del Director de Partido de LaLiga, se dirigió al colegiado para informarle de que había fallecido un aficionado en el estadio, fuera de posición de gradas.

El Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional explicó a Sánchez Martínez que el partido "podía continuar, no teniendo incidencia en el desarrollo del mismo".