Encuentran restos que pueden ser de soldados salvadoreños en Haití, segun el NYT

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Puerto Príncipe, 24 oct (EFE).- Un equipo de búsqueda encontró en Haití restos humanos que se cree pueden ser de los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos desde el pasado domingo en Puerto Príncipe, informó este sábado el diario The New York Times.

El diario señaló que tres personas cercanas a la misión indicaron que médicos forenses estaban examinando unos restos calcinados hallados hoy para determinar si pertenecen a los militares salvadoreños emboscados hace una semana por las bandas armadas en Santo, que hace parte de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital. EFE

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