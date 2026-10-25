La infanta Elena, discreta ante la última visita de don Juan Carlos junto a Irene Urdangarin, arropa a Ana de Orleans

La Infanta Elena de Borbón asiste a la exposición de pintura de Ana de Orleans, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). La acuarelista Ana de Orléans inaugura su exposición 'Memorias, flores y paisajes'. Es una selección de sus acuarelas personales, destacando la obra principal titulada «Una vida», además de creaciones que recorren sus memorias, flores y paisajes.

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MADRID (CHANCE)

La infanta Elena ha reaparecido en Madrid después de la última visita de su padre a España. Don Juan Carlos ha viajado a Sanxenxo para asistir a una nueva edición de las regatas, donde ha vuelto a contar con compañía familiar. En esta ocasión, ha sido su nieta Irene Urdangarin quien se ha desplazado hasta Vigo para reencontrarse con él, acompañada de un joven que podría ser su nueva pareja.

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Preguntada por lo ocurrido durante la estancia del rey emérito en Galicia, doña Elena ha preferido guardar silencio y centrarse en el motivo de su presencia en la capital. La hermana de Felipe VI ha arropado a Ana de Orleans en la inauguración de su nueva exposición de pintura, titulada Memorias. Flores y paisajes, en una cita cultural en la que se ha mostrado discreta y cercana a la familia.

En el evento también han estado presentes Cristina y Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Rafael Spottorno, la periodista María Eugenia Yagüe y Laurence Debray, entre otros invitados. Una tarde marcada por el arte y los reencuentros familiares, en la que la infanta Elena ha evitado pronunciarse sobre la actualidad de la familia real.

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