Ana de Orleans, arropada por la infanta Elena y Laurence Debray en la inauguración de su exposición

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MADRID (CHANCE)

La infanta Elena y Laurence Debray han coincidido en la inauguración de la nueva exposición de pintura de Ana de Orleans, una cita muy especial para la princesa francesa, que ha contado con el respaldo de familiares y amigos. Entre los asistentes también han estado Cristina y Pedro de Borbón Dos Sicilias, que han querido acompañar a su madre en una noche importante para ella, así como Rafael Spottorno y la periodista María Eugenia Yagüe, que tampoco han querido perderse la presentación.

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Al finalizar el encuentro, Ana de Orleans ha abandonado la exposición con una sonrisa y ha aprovechado para agradecer la presencia de todos los que han querido acompañarla en esta ocasión. "Gracias, es una satisfacción tener tantos amigos que han venido a verme", ha expresado la princesa francesa, visiblemente agradecida por el apoyo recibido durante una velada en la que ha podido compartir su faceta artística con personas cercanas.

La inauguración se ha convertido así en una ocasión para reunir a familiares, amigos y rostros conocidos en torno a la pintura de Ana de Orleans, que ha despedido la noche con palabras de agradecimiento hacia quienes han querido arroparla en este momento tan significativo.

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