García Montero: "Debemos comprometernos en la formación de profesores de español en China"

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Pekín, 25 oct (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, afirmó que la institución debe "comprometerse en la formación de profesores de español en China", donde la creciente demanda del idioma contrasta con las dificultades para atraer docentes por los salarios de la enseñanza, inferiores a los que ofrecen las empresas.

En una entrevista con EFE en Pekín, García Montero, que visitó la capital china para presentar el Anuario 'El español en el mundo 2026' y participar en los actos del vigésimo aniversario del Cervantes de Pekín, reconoció que muchos jóvenes que estudian español encuentran oportunidades mejor remuneradas en el sector empresarial que en la enseñanza.

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En este sentido, defendió la necesidad de "alimentar la vocación del profesor" y trabajar para que sus sueldos "tengan dignidad y puedan acercarse un poco a los sueldos de los ejecutivos", ante una demanda creciente de español en la enseñanza secundaria y universitaria china.

García Montero destacó que buena parte del interés por aprender español en China está vinculado a las oportunidades profesionales en América Latina y relató que una reconocida hispanista china había advertido a la embajadora española de que "la gran mayoría de los alumnos que vienen a estudiar español es porque quieren irse a trabajar a Latinoamérica".

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"A mí me parece que eso hay que aprovecharlo y que es muy útil tomar conciencia de que formamos parte de una gran comunidad", afirmó el director, quien recordó que "hay más de veinte países que tienen el español como lengua materna".

En este sentido, defendió la necesidad de "evitar en los programas culturales cualquier tentación imperialista" y de trabajar conjuntamente con los países hispanohablantes, sin que España pretenda imponer su norma lingüística sobre las demás variedades del idioma.

A largo plazo, García Montero consideró que el español y el chino pueden contribuir a defender la multiculturalidad frente a los "nuevos imperialismos" y sostuvo que "un idioma grande no puede buscar la cancelación de los idiomas minoritarios", en referencia tanto a las lenguas cooficiales de España como a las lenguas indígenas de América Latina. EFE

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García Montero defendió la importancia de las humanidades ante el creciente peso de la ciencia y la tecnología en las universidades, y advirtió de que "cuando la ciencia y la tecnología trabajan para la especulación, pues se olvidan de que lo que está en juego es la dignidad de los seres humanos".

"Nosotros estamos comprometidos con la defensa de las humanidades", afirmó García Montero, quien recordó que el Cervantes organiza anualmente entre 7.000 y 8.500 actividades culturales en su red internacional para promover tanto la cultura española como la de los demás países hispanohablantes.

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Sobre la inteligencia artificial (IA), sostuvo que "cerrar los ojos es un disparate peligroso", aunque insistió en la necesidad de vigilar sus posibles sesgos y de trabajar para que en las bases de datos utilizadas por estas tecnologías "estén presentes todas las variedades" del español.

"Una máquina y una inteligencia artificial mal programada puede generar sesgos machistas, sesgos racistas", advirtió, además de reproducir prejuicios lingüísticos que lleven a considerar que en unas regiones o países se habla peor español que en otros. EFE

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