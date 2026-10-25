Al menos 9 detenidos y 87 denuncias tras la jornada de protestas en Italia

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Roma, 25 sep (EFE).- Al menos nueve personas fueron arrestadas, 87 denunciadas y 371 trasladadas a comisaría durante las manifestaciones de este sábado en varias ciudades de Italia contra el encarecimiento de la vida y el Gobierno de Giorgia Meloni.

El recuento preliminar difundido por el Departamento de Seguridad Pública italiano precisa además la identificación preventiva de 4.292 personas en el marco del dispositivo desplegado a escala nacional.

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Las autoridades detallaron este domingo que las cifras pueden actualizarse en las próximas horas.

Entre las 371 personas trasladadas a dependencias policiales figuran 110 menores de edad y 69 ciudadanos de nacionalidad extranjera, detalló la policía en el comunicado.

Milán, capital económica del país y escenario de graves disturbios durante el fin de semana anterior, concentró el mayor despliegue policial y buena parte de las actuaciones.

Allí se contabilizaron tres arrestos, 41 denuncias, 167 personas trasladadas a comisaría (56 de ellas menores) y 2.885 identificaciones preventivas.

Para reforzar la seguridad, el Ejecutivo desplegó en la ciudad a 1.400 agentes de policía y otros 500 militares de la brigada paracaidista Folgore enviados por Giorgia Meloni tras los saqueos de la semana pasada.

En Turín (norte), miles de personas participaron en las movilizaciones, durante las cuales se produjeron forcejeos con la policía.

Los agentes practicaron una detención, formularon 22 denuncias, trasladaron a 27 personas a comisaría e identificaron a otras 421.

Las protestas en Padua (norte) acabaron con cuatro detenidos, cuatro denuncias, la retención de nueve personas (entre ellas cuatro menores) y la identificación de 147 manifestantes.

Nápoles, en el sur de Italia, contabilizó un detenido, cuatro denuncias, 12 traslados a comisaría y 129 identificaciones.

En Roma también se vivieron momentos de tensión, con lanzamiento de objetos contra los agentes, que utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Aunque no se practicaron detenciones, se registraron 11 denuncias, 96 trasladados a comisaría (seis de ellos de menores) y 200 identificaciones.

En Bolonia (norte), uno de los principales focos de altercados, se levantaron barricadas, se quemaron contenedores y se lanzaron adoquines y material pirotécnico, lo que llevó a la policía a responder con cargas y cañones de agua a presión.

El recuento policial en esta localidad incluye una denuncia, 9 traslados a dependencias oficiales (dos de ellos menores) y 11 identificados.

El informe oficial recoge asimismo intervenciones en Bérgamo (tres denuncias, 37 retenidos y 485 identificaciones) y Florencia (una denuncia, 14 retenidos y 14 identificados).

Las marchas de este sábado estuvieron marcadas por el blindaje preventivo de zonas comerciales y por el arresto previo en Brescia del presunto promotor del colectivo digital "Movimiento 17 Octubre", señalado por el Ministerio del Interior como el principal instigador de las convocatorias no autorizadas en redes sociales.

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Las actuaciones policiales se enmarcan en el nuevo decreto ley de seguridad aprobado de urgencia esta semana por el Gobierno de Meloni que contempla penas de hasta cinco años de prisión por el delito de participación violenta en grupo y habilita, entre otras medidas, la retención preventiva de menores de entre 14 y 17 años.EFE

(foto)(vídeo)