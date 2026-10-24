Agencias

Un centenar de detenidos, una cuarta parte menores, por los disturbios en Barcelona

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Barcelona, 24 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

En declaraciones a los medios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de la detenciones en los alborotos que, ha destacado, han sido provocados por grupos "no organizados" que no defendían "ningún derecho" y han vandalizado y saqueado 14 comercios del centro de la ciudad. EFE

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