Obama afirma que Trump es "directamente responsable" de la subida de los precios por la guerra contra Irán

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El expresidente estadounidense Barack Obama ha señalado al actual presidente, Donald Trump, como "directamente responsable" de la subida de los precios por la guerra contra Irán durante un mitin celebrado en Cleveland, Ohio.

"El argumento inicial es que vamos para que renuncien a su programa nuclear. Pero el caso es que Irán no tenía armas nucleares porque yo instauré un acuerdo reconocido por todos que les impedía tener armas nucleares y no tuve que disparar ni un misil para conseguirlo. Simplemente tuve que recurrir a la diplomacia", ha planteado Obama durante su intervención.

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La consecuencia de la guerra es que "ahora Irán tiene poder de veto sobre el estrecho de Ormuz". "Esta es la razón de que suba el precio del petróleo. Nadie lo cuestiona. Es la razón de la subida del diésel. Es la razón de que suba casi todo de precio", ha resaltado. "Las acciones de esta Administración son directamente responsables de la subida de los costes", ha remachado.

Además ha recordado que "han atacado a nuestro aliados y nuestras bases". "Han muerto estadounidenses. Cientos de estadounidenses han resultado heridos. Estamos gastando nuestras reservas de misiles", ha advertido.

También ha criticado con sarcasmo la "gran guerra comercial que ha lanzado Trump contra ese imperio malvado tan conocido, Canadá". "Son los que nos dan sirope de arce y (al actor) Martin Short. Los canadienses son las personas más amables. Son muy amables. Son como los vecinos amigos del norte y él elige pelearse con ellos", ha resaltado.

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"No son gente seria y el problema es que al final pagamos el precio por su falta de seriedad", ha remachado.

Obama ha participado en un acto de apoyo a los candidatos del Partido Demócrata en Ohio para las elecciones de mitad de mandato previstas para el próximo 3 de noviembre, en las que la oposición espera poder arrebatar la mayoría que tiene ahora mismo el Partido Republicano de Trump en el Congreso.

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