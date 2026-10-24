Ucrania anuncia ataques contra dos fábricas y un aeródromo en Rusia

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Berlín, 24 oct (EFE).- El Ejército ucraniano anunció este sábado que durante la noche ha atacado dos fábricas en Rusia en Oriol y Togliatti y un aeródromo en Yeísk, a las orillas del mar de Azov.

Según informó en un comunicado el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno de los objetivos fue la planta de Proton-Electrotex en la ciudad de Oriol, capital de la región homónima en Rusia central.

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"Es un productor líder de equipamiento optoelectrónico", indicó con relación a la empresa, que fabrica componentes para misiles de crucero S-71, misiles balísticos Iskander-M y también participa en la producción de vehículos de combate Pantsir-S1.

Por ello, los daños a la planta complicarán la producción de los misiles con los que el enemigo ataca ciudades ucranianas, adujo el Ejército de Kiev.

La otra fábrica atacada fue la de Togliattikauchuk en el región de Samara, que produce cauchos sintéticos y otros materiales que a la vez intervienen en la fabricación de combustibles para misiles tácticos y balísticos.

"La destrucción de estas instalaciones afecta a la cadena de suministro de materias primas para el programa ruso de misiles", indicó el comunicado.

Finalmente, fue golpeado un avión en el aeródromo de Yeisk, en el territorio de Krasnodar, a orillas del mar de Azov.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están atacando objetivos en territorio enemigo como parte de su derecho a la autodefensa garantizado por el Artículo 51 de la Carta de la OTAN", recalcó la nota.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las defensas antiaéreas de ese país han derribado durante la noche pasada 616 drones ucranianos en un veintena de regiones.EFE