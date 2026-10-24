La Fed, el BCE, y el BoJ afrontan reuniones de octubre con perspectiva de mantener tipos

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Madrid, 24 oct (EFE).- Los bancos centrales de EE. UU., Europa y Japón afrontan sus reuniones de la próxima semana con la perspectiva de mantener los tipos de interés o la posibilidad de aplazar la subida al mes de diciembre, mientras que el de Canadá los podría incrementar.

La mayoría de los analistas no prevén cambios en la reunión de la próxima semana del 28 y 29 de octubre del Banco Central Europeo (BCE), ni en la del 27 y 28 de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU.

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Aunque existe la posibilidad de que el BCE los suba el 17 de diciembre y la Fed el 9 del próximo mes para contener la inflación.

En el caso del BoJ japonés, que se reúne el 29 y el 30 de este mes, tampoco se prevé que eleve los tipos, aunque es muy probable también que lo haga el 18 de diciembre.

La guerra en Irán lleva al BCE a enfrentarse a una difícil disyuntiva

El incremento de los costes energéticos alimenta la inflación, pero también reduce el poder adquisitivo de los hogares y los beneficios de las empresas, lo que debilita la demanda.

Nuevas subidas de los tipos de interés podrían ayudar a contener las presiones inflacionistas generales, pero también entrañan el riesgo de debilitar el crecimiento económico, según los expertos de Morningstar.

Los problemas fiscales de Francia están provocando un aumento de su prima de riesgo, superando los 170 puntos básicos, un nivel de hace 15 años.

Los inversores exigen una mayor compensación debido al elevado nivel de deuda pública francesa, a los déficits fiscales persistentes y a la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año; y el rendimiento del bono a diez años ha superado esta semana el 5 %, un nivel de hace más de 24 años.

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La crisis de Francia y el repunte de los bonos ya ha hecho el trabajo al BCE

Desde DWS tampoco se prevé una subida de tipos del BCE el próximo jueves, mientras que los economistas de ING creen que las turbulencias en la deuda gala y su contagio al resto de países equivalen a una subida de tipos de 50 puntos básicos.

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El BCE inició un ciclo de subidas de tipos en julio de 2022, elevando el tipo de depósito del -0,50 % al 4 % mediante diez subidas consecutivas.

A partir de junio de 2024, redujo los tipos de interés en ocho ocasiones, lo que situó el tipo de referencia de nuevo en el 2 %, antes de que los responsables de la política monetaria reanudaran las subidas en junio de 2026, hasta situarlos en el 2,50 %, previéndose otra subida por los expertos, como UBS, de un 0,25 % en diciembre, lo que situaría el tipo de interés de los depósitos en el 2,75 %.

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El aumento de los rendimientos de los bonos en el mes de octubre ya ha tenido el mismo impacto en el crecimiento y la inflación que una subida adicional de tipos del 0,25 %, con el alemán que ha llegado a avanzar hasta superar el 3,6 %; el francés en dicho 5 %; el español alcanzó el 4,2 % intradia en la sesión del 1 de octubre; y el americano superó el 5,3 % el día 5 de este mes.

En el caso de EE. UU., la proximidad de las elecciones de medio mandato y la necesidad de evaluar el impacto en el mercado de la última subida al 3,75-4 %, serían algunos de los argumentos más relevantes a la hora de posponer la decisión de volver a subir tipos.

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Por su parte, El Banco de Japón (BoJ) se prepara para mantener los tipos de interés en el 1,25 %, interrumpiendo la secuencia de incrementos que ha llevado el precio del dinero a máximos de más de tres décadas.

En contraposición, en el Banco de Canadá, los analistas, entre ellos los de KPMG, esperan que se eleve la tasa desde el 2,25 % hasta el 2,50 %, después de que el gobernador de la entidad, Tiff Macklem, haya advertido de que el riesgo de una inflación generalizada y prolongada ha aumentado. EFE

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