Guterres pide desde Egipto frenar la escalada de los conflictos y abrir vías para la paz

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado este sábado desde Egipto que se frene la expansión de los conflictos armados, se proteja a la población civil y se generen condiciones adecuadas para avanzar hacia una solución diplomática de los enfrentamientos, en un contexto marcado por la intensificación de las guerras y el aumento del sufrimiento humano.

"Necesitamos detener la ampliación de la guerra, proteger a los civiles y crear el espacio político para la diplomacia y la paz", ha señalado Guterres en un mensaje difundido en redes sociales a su legada al país africano. En el mismo texto, el secretario general de la ONU ha defendido la necesidad de combatir las desigualdades que dividen a las sociedades y de poner fin a los conflictos que agravan la situación de las poblaciones más vulnerables.

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Sus declaraciones coinciden con la celebración este sábado del Día de Naciones Unidas, que conmemora el 81 aniversario de la entrada en vigor de la Carta fundacional de la organización, el 24 de octubre de 1945.

Con motivo de esta efeméride, el máximo representante de la ONU ha reivindicado la labor de la institución durante estas más de ocho décadas en ámbitos como la resolución de disputas mediante la diplomacia y el Derecho Internacional, la lucha contra la pobreza y el hambre, la defensa de los Derechos Humanos, y la asistencia humanitaria a las personas afectadas por guerras, desastres y desplazamientos.

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En otro orden de cosas, Guterres ha destacado también el trabajo de Naciones Unidas en la protección del planeta, la promoción de la igualdad de género y la defensa de la participación de todos los países en la escena internacional.

"Hoy, Naciones Unidas es más necesaria que nunca", ha aseverado al advertir de que el mundo afronta conflictos armados, la crisis climática, el aumento de las desigualdades y los desafíos derivados de las nuevas tecnologías.

El secretario ha aprovechado asimismo la jornada para instar a los Estados miembros a renovar su compromiso con los principios fundacionales de la organización y del Derecho Internacional, apostando por "el diálogo en lugar de la división, la cooperación en lugar de la confrontación y la solidaridad por encima del miedo".

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"El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para trabajar juntos en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos", ha concluido Guterres, no sin antes incidir en la necesidad de reforzar Naciones Unidas para responder mejor a los desafíos actuales.