Pezeshkian viajará a Rusia para asistir el martes al Foro de Países Exportadores de Gas

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Teherán, 24 oct (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará a Rusia para participar el próximo martes en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que se celebrará en Moscú, donde también se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“El presidente de Irán durante su viaje a Rusia, además de participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Foro de Países Exportadores de Gas se reunirá con su homólogo ruso”, afirmó este sábado el embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, a la agencia Tasnim.

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De acuerdo con el diplomático, ambos presidentes intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones geopolíticas, internacionales y políticas.

Asimismo, según Yalali, abordarán la cooperación económica y comercial, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las relaciones comerciales.

“Nunca en nuestra historia Irán y Rusia habían trabajado tan de cerca como ahora”, afirmó el pasado martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, un día después de la visita de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a Teherán.

Durante esa visita, ambos ministros abordaron, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio y abogaron por la diplomacia como salida a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre Irán y Estados Unidos e Israel.

La última reunión bilateral entre Pezeshkian y Putin tuvo lugar el pasado 8 de octubre en la ciudad de Avaza, en el oeste de Turkmenistán, en el marco de la cumbre de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

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Las recientes interacciones diplomáticas entre Teherán y Moscú se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera la semana pasada la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia y asegurara que Rusia está haciendo "muy poco, o nada", para ayudar a Irán en su guerra con EE.UU.

Irán y Rusia han fortalecido sus relaciones en los últimos años, especialmente tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y en 2025 firmaron un acuerdo de asociación estratégica. EFE