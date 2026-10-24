Llegan 252 migrantes en tres embarcaciones precarias a la isla española El Hierro

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La Frontera (España), 24 oct (EFE).- Un total de 252 migrantes llegaron a las costas de la isla española El Hierro, situada en el océano Atlántico, a bordo de tres cayucos y todos se encontraban en aparente buen estado de salud, informaron a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

La primera embarcación fue localizada en la madrugada en las cercanías del puerto de la localidad de La Restinga y escoltado por una embarcación de Salvamento Marítimo hasta el muelle. A bordo iban 78 personas de origen subsahariano, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

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El segundo y tercer cayuco arribaron por sus propios medios a las inmediaciones del puerto. En una de las embarcaciones viajaban 72 personas de origen subsahariano en la otra había 102 personas mismo origen.

Estas embarcaciones precarias llegaron a EL Hierro, perteneciente al archipiélago Canario, en un momento de repunte migratorio en la isla, donde en las últimas semanas, coincidiendo con un periodo de calmas en el mar, la llegada de cayucos a la isla canaria más pequeña se ha intensificado.

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Así, la Policía Nacional derivó hoy a 250 personas que permanecían en la isla tras su llegada en diversos cayucos en la última semana, hacia otros centros de atención en la isla de Tenerife.

Los migrantes que llegaron a La Restinga son trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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En la jornada de ayer, viernes, 566 migrantes llegaron a esta isla a bordo de cuatro cayucos, entre ellos al menos 16 mujeres y 27 menores de edad.

Entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2026 llegaron al archipiélago Canario 4.162 migrantes a bordo de embarcaciones precarias según los datos quincenales del ministerio del Interior español, frente a los 1.608 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 159 %. EFE

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