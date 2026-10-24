Libia condena el atentado terrorista contra una iglesia en Jordania durante una misa

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Túnez, 24 oct (EFE).- Las autoridades de Libia condenaron "enérgicamente" este sábado el atentado terrorista perpetrado el viernes contra una iglesia griega ortodoxa en la gobernación de Karak, en Jordania, que se saldó con nueve muertos y alrededor de 40 heridos, que asistían a la celebración de una misa funeral.

El mariscal Jalifa Haftar, que administra el este del país magrebí desde Bengasi, rechazó "este y todos los actos terroristas que atacan a los inocentes y amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de las naciones", según un comunicado difundido en redes sociales.

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La condena fue replicada en Facebook por el hijo del mariscal y comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (ENL), Sadam Haftar, quien extendió sus condolencias al rey Abdalá II, al Gobierno y el pueblo jordanos, así como a las familias de las víctimas.

Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste libio desde Trípoli, condenó el atentado mediante una nota de prensa del Ministerio de Exteriores, en la que rechazó "toda forma de violencia y terrorismo contra personas inocentes".

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La tarde del viernes, hombres armados entraron en el patio del templo y, según testigos, dispararon durante cinco minutos seguidos a los congregados en el recinto, entre 150 y 200 personas.

El Gobierno jordano afirmó que el grupo armado estaría vinculado al Estado Islámico (EI), aunque la acción no fue reivindicada por nadie y las autoridades siguen buscando a los sospechosos.

Tras el atentado, el rey Abdalá II prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" a la monarquía hachemita y apeló a la unidad de la ciudadanía.

Jordania, que no está habituada a este tipo de sucesos, cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos. EFE