88-81. El UCAM Murcia, liderado por Ennis y Forrest, supera a un batallador Leyma Coruña

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Murcia, 24 oct (EFE).- El UCAM Murcia, con el liderazgo ofensivo de Dylan Ennis y Michael Forrest -46 puntos entre ambos-, se llevó una trabajada victoria por 88-81 ante un batallador Leyma Coruña para colocar el 2-3 en su bagaje de triunfos-derrotas tras cinco jornadas en la Liga Endesa y, aunque los universitarios aún están lejos de su mejor versión, superaron a un rival al que la buena actuación de Alonzo Verge Jr y Paul Jorgensen -25 y 20 tantos- no bastó y que continúa en zona de descenso, al ser el penúltimo con sólo un encuentro ganado.

El choque se presentó con la baja de última hora en el UCAM CB del alero cubano Howard Sant-Roos por una sobrecarga articular en el tobillo derecho, la cual se unió a la arrastrada del base argentino Juani Marcos por una microrrotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. En el cuadro gallego Carles Marco dispuso de todos sus efectivos.

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El equipo habitualmente vestido de grana y hoy de azul arrancó con dos triples que convirtió Forrest y uno más de Kaiser Gates y una bandeja anotada por Emanuel Cate para el 11-1 inicial. Reaccionó de forma inmediata el equipo visitante de la mano de Jorgensen y un parcial de 0-11 con siete puntos del escolta neoyorquino con pasaporte italiano voltearon el resultado (11-12 en el minuto 7).

Toni Nakic acabó con la sequía local desde la línea de personal y a partir de ahí Jonah Radebaugh, sumando desde la larga distancia y asistiendo para el mate de Jean-Marc Pansa, pareció aupar a los murcianos. Sin embargo, los tres últimos puntos del cuarto fueron del Leyma, que llegó a la primera pausa a un solo punto de distancia (18-17).

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El partido tenía más errores que aciertos -por algo ambos equipos llegaban al choque siendo el antepenúltimo y el penúltimo- y Jorgensen era el más entonado. Su segundo triple ya para 10 puntos hizo efectiva otra alternancia en el tanteador y los gallegos no se pararon ahí. Un 0-7 dejó el 18-24 y Sito Alonso lo paró desde la banda. De vuelta a la pista emergió Ennis y con el empate a 26 fue Marco el que pidió tiempo muerto.

Esa tendencia se prolongó hasta el descanso. Los malos porcentajes, especialmente en los de casa, hicieron que los puntos subieran al electrónico del Palacio poco a poco. Ennis, autor de 12 al descanso, y Jorgensen, con 15, se salían de ese guion general pero los visitantes terminaron mejor y de ahí que se retiraran al vestuario tres arriba (37-40).

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El segundo tiempo comenzó como el primero con un triple murciano, que hizo en esta ocasión Nakic para empatar y dos tiros libres de Pansa para el 42-40. El intercambio de canastas y de fallos, demasiados, propició que ninguno de los dos equipos lograra abrir hueco. El encuentro se jugaba a tirones y así se pasó del 49-46 al 49-52 y de ahí al 58-52.

El cuarto, en el que los de Sito mejoraron algo en su efectividad de lanzamiento, terminó con un resultado que auguraba emociones fuertes en los diez minutos finales. A falta de espectáculo la tensión mantenía el interés y el 63-58 dejaba el choque claramente por decidir.

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Un triple de Souley Boum puso una ventaja murciana que no se daba desde el arranque (66-59) pero Verge salió al rescate de su equipo respondiendo de la misma manera y también penetrando. La consecuencia de lo hecho por el base estadounidense fue que los guarismos volvieron a comprimirse. Un triple de Tomas Dimsa puso el 69-70 ya dentro de los cinco últimos minutos.

También desde más allá del arco acertaron Forrest y luego Nakic cuando se encendían las alarmas para el UCAM CB. El 75-70 era oxígeno puro para los universitarios a tres minutos y 25 segundos del bocinazo. El Leyma seguía ahí y se colocó a uno con el 75-74 pero un 2+1 de Cate y luego otro de Forrest, este tras un robo de balón crucial, volvieron a establecer la diferencia en siete.

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Fue la sentencia definitiva. El 84-74 a 1.11 del final era el pasaporte al triunfo y así ocurrió en un duelo de alternativas en el que los locales perdieron 17 balones y su oponente 20.

Ficha técnica:

88. UCAM Murcia Club Baloncesto (18+19+26+25): Michael Forrest (22), Ennis (24), Falk (-), Gates (7) y Cate (6) -cinco inicial-, Boum (8), Raieste (-), Radebaugh (5), López de la Torre (4), Pansa (4), Steinbergs (-) y Nakic (8).

81. Leyma Coruña (17+23+18+23): Verge (25), Dimsa (3), Uleckas (6), Radoncic (2) y Conditt (17) -cinco inicial-, Jorgensen (20), Jou (-), Pacheco (4), Silins (2), Skapintsev (2) y Jaco Díaz (-).

Árbitros: Sergio Manuel Rodríguez, Jorge Martínez Fernández y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.065 espectadores. EFE

Ij/asc

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