Agencias

Francia registra casi 1.000 detenidos en las manifestaciones y se esperan más arrestos

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París, 24 oct (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, indicó este sábado a última hora de la tarde que las fuerzas del orden habían detenido a cerca de 1.000 personas en las manifestaciones que se celebraron por todo el país y avisó de que ese número iba a aumentar "de forma significativa".

Núñez, que compareció para hacer un primer balance de la jornada, destacó que las marchas se habían desarrollado "bien" de forma general y argumentó que la diferencia con la situación de caos, destrucciones y pillajes que se había vivido hace una semana tiene que ver con la "anticipación" por parte de las fuerzas del orden, y el reforzamiento del dispositivo de seguridad. EFE

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