81-99. El San Pablo Burgos brilla en Manresa al ritmo de Audige

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Manresa (Barcelona), 24 oct (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos brilló este sábado en el Nou Congost, donde ganó con contundencia a un Kids&Us Manresa que sigue sin conocer la victoria por 81-99 en un duelo dominado de principio a fin por el equipo dirigido por Porfi Fisac.

El base Chase Audige, con 21 puntos anotados, fue pieza clave para que su equipo ganara con tanto dominio en una de las pistas más difíciles de la Liga Endesa.

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Los burgaleses comenzaron el partido mucho más entonados en ataque, lo que provocó un primer parcial a favor con 10 puntos casi seguidos de Sekou Doumbouya que hicieron encender todas las alarmas del Nou Congost (8-15, min. 5).

El Kids&Us Manresa, lejos de reaccionar tras el primer tiempo muerto, vio como el San Pablo Burgos siguió muy acertado, esta vez gracias a la muñeca de Chase Audige, que fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa local (16-27, min. 8).

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Y el parcial no se quedó aquí, ya que los visitantes anotaron en la última jugada en transición con una bandeja de Dusan Radosavljevic para poner el 20-34 al final del primer cuarto.

El guión no cambió en el segundo, con un San Pablo Burgos muy sólido en ambos lados de la pista en el que Dani Díez, en una jugada de mucho poderío interior, puso el +16 en el luminoso (29-45, min. 15).

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Los catalanes lograron rebajar un poco la desventaja, pero de nuevo se toparon con la mano de Audige para que los castellanoleoneses mantuvieran una buena ventaja (37-50, min. 18).

En los últimos dos minutos de la primera mitad no hubo apenas canastas, tan sólo una visitante, y el equipo de Porfi Fisac se marchó a los vestuarios con un 37-52 que no gustó nada a la afición local.

En la reanudación, los burgaleses llegaron a ponerse con un +18 en un abrir y cerrar de ojos, pero el buen hacer en la pintura de Nick Ongenda en los catalanes hizo que el marcador se apretara un poco más dentro de la gran ventaja que ya tenían los visitantes (43-58, min. 23).

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Sin embargo, cuando parecía que el Kids&Us Manresa podría rebajar la barrera psicológica de los diez puntos de desventaja, el San Pablo metió la sexta marcha de la mano de Christian Sengfelder para irse hasta el +20 (54-74, min. 28).

En el tramo final del tercer cuarto hubo un intercambio de canastas que dejó a los burgaleses con un 63-81 a favor antes de encarar los últimos diez minutos de choque.

Con el encuentro prácticamente sentenciado, el Kids&Us Manresa tiró de orgullo para rebajar la desventaja lo antes posible, y el descaro del joven Gerard Fernández hizo creer al Nou Congost en una más que difícil remontada (69-84, min. 34).

Los del Bages intentaron meter el miedo en el cuerpo a los visitantes, pero un triple a tabla sobre la bocina de posesión de Radosavljevic sentenció definitivamente el encuentro (72-90, min. 37).

Al final, el San Pablo Burgos venció por 81-99 al Kids&Us Manresa para sumar el segundo triunfo de la temporada en la Liga Endesa, mientras que los catalanes seguirán como colistas y único equipo sin victorias en este inicio de temporada.

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Ficha técnica:

81. Kids&Us Manresa (20+17+26+18): Benitez (2), Fernández (6), Agbo (2), Minchev (4), Ongenda (14) -cinco inicial-; Kolenda (7), Vila (6), Beaufort (2), Bassas (7), Tamba (5), Notae (15) y Oriola (11).

99. Recoletas Salud Burgos (34+18+29+18): Samar (2), Steward (15), Almazán (-), Sengfelder (16), Doumbouya (17) -cinco inicial-; Audige (21), Koprivica (4), Díez (4), Radosavljevic (11), Lobaco (7) y Taboada (2).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Baena y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.685 espectadores. EFE

jvs/asc

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