La Policía británica recibió en 2019 acusaciones por pornografía infantil contra el padre de Meghan Markle

18/06/2018 Dos meses después del enlace del año, la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry, el padre de la ya Duquesa de Sussex, Thomas Markle, ha concedido una entrevista al programa 'Good Morning Britain', del canal ITV. En la entrevista el padre de Meghan ha confesado que le dolió mucho no poder acompañar a su hija al altar pero se sintió muy honrado cuando la acompañó el Príncipe Carlos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURA DE PANTALLA 'GOOD MORNING BRITAIN'

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La Policía británica ha reconocido este sábado que recibió en 2019 una carta en la que había "varias acusaciones" sobre la posesión de pornografía infantil contra el director de fotografía estadounidense Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Scotland Yard ha explicado que remitió la información a la oficina del duque y la duquesa de Sussex, pero no la envió a otros organismos tales como la Fiscalía.

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El viernes se informó de que se habían hallado imágenes de abusos a menores en la antigua casa de Markle, de 82 años, en Filipinas. Sin embargo, él mismo ha rechazado que fueran suyas. Meghan Markle ha publicado un comunicado en el que reconoce que le informaron en 2018 de "perturbadoras acusaciones" sobre su padre, con el que no mantiene una relación cercana.

Las informaciones sobre la Policía fueron publicadas en primer lugar por el periódico 'The Sun', que más tarde ha publicado que la carta recoge acusaciones directas de abusos sexuales contra Markle.

"Tras una minuciosa revisión de los sistemas y archivos de la Policía Metropolitana hemos confirmado que en enero de 2019 recibimos una carta con varias acusaciones sobre presuntos delitos fuera de Reino Unido (...) Fue remitida al Comando de Protección de la la Policía Metropolitana para examinar la seguridad de la duquesa de Sussex", ha apuntado Scotland Yard.

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Tras la revisión se tomó la decisión de trasladarla a la oficina de los duques de Sussex para que estuvieran al tanto. "Los detalles de las acusaciones de la carta no fueron remitidos a otros organismos", explica.

Markle se mudó a Filipinas el año pasado tras una serie de problemas médicos. Ahora vive en un centro de rehabilitación de Florida donde intenta recuperar movilidad tras la amputación de una pierna en 2025.